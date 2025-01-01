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Рейнджерс - Селтик 02 Января прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
02 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур
Рейнджерс
Селтик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 02 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
Бельгия Филипп Клеман
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
15.12.2024 Шотландия — Кубок лиги Финал Селтик3 : 3 5 : 4Рейнджерс
01.09.2024 Шотландия — Премьер-лига 4-й тур Селтик3 : 0Рейнджерс
25.05.2024 Кубок Шотландии Финал Селтик1 : 0Рейнджерс
11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
07.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс3 : 3Селтик
30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
03.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 1Селтик
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
30.04.2023 Кубок Шотландии 1/2 финала Рейнджерс0 : 1Селтик
08.04.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур Селтик3 : 2Рейнджерс
29.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Рейнджерс
26.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Рейнджерс
21.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 18-й тур Рейнджерс1 : 0
15.12.2024 Шотландия — Кубок лиги Финал Селтик3 : 3 5 : 4
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 1
29.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 20-й тур Селтик4 : 0
26.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 19-й тур Селтик4 : 0
22.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Селтик
15.12.2024 Шотландия — Кубок лиги Финал Селтик3 : 3 5 : 4
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 0Селтик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Селтик1850
2
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс1836
3
Плей-офф чемпионов
Абердин1934
4
Плей-офф чемпионов
Данди Юнайтед1931
5
Плей-офф чемпионов
Сент-Миррен2027
6
Плей-офф чемпионов
Мазервелл1927
7
Переходной турнир
Хайберниан2024
8
Переходной турнир
Данди1922
9
Переходной турнир
Килмарнок2021
10
Переходной турнир
Росс Каунти2019
11
Переходной турнир
Хартс2017
12
Переходной турнир
Сент-Джонстон2014

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