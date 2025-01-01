Рейнджерс - Селтик 02 Января прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
02 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 02 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|15.12.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 3 5 : 4
|01.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 0
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|3 : 3
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|0 : 1
|08.04.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|3 : 2
|29.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 3 5 : 4
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|26.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|22.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 3 5 : 4
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|18
|50
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|18
|36
| 3
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|19
|34
| 4
Плей-офф чемпионов
|Данди Юнайтед
|19
|31
| 5
Плей-офф чемпионов
|Сент-Миррен
|20
|27
| 6
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|19
|27
| 7
Переходной турнир
|Хайберниан
|20
|24
| 8
Переходной турнир
|Данди
|19
|22
| 9
Переходной турнир
|Килмарнок
|20
|21
| 10
Переходной турнир
|Росс Каунти
|20
|19
| 11
Переходной турнир
|Хартс
|20
|17
| 12
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|20
|14