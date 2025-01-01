Валенсия - Реал Мадрид 03 Января прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
03 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Мадрид, которое состоится 03 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|16
|пз
|Диего Лопес
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Карлос Корберан
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|02.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|11.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 3
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 1
|18.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|13.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 2
|18.12.2024
|Межконтинентальный кубок — 2024
|Финал
|3 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 12-го тура Примеры: «Валенсия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|41
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|18
|25
|8
|Жирона
|18
|25
|9
|Бетис
|18
|25
|10
|Осасуна
|18
|25
|11
|Сельта
|18
|24
|12
|Лас-Пальмас
|18
|22
|13
|Севилья
|18
|22
|14
|Райо Вальекано
|18
|22
|15
|Леганес
|18
|18
|16
|Алавес
|18
|17
|17
|Хетафе
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|18
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|17
|12