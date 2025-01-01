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Валенсия - Реал Мадрид 03 Января прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
03 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Валенсия
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Мадрид, которое состоится 03 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Мадрид
Мадрид
13 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
3 Испания зщ Кристьян Москера
24 Испания зщ Ярек Гонсёровски
21 Испания зщ Хесус Васкес
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
8 Испания пз Хави Герра
10 Португалия пз Андре Алмейда
16 Испания пз Диего Лопес
22 Испания нп Луис Риоха
9 Испания нп Уго Дуро
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Лукас Васкес
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
14 Франция пз Орельен Тчуамени
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
9 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Испания Рубен Бараха
Испания Карлос Корберан
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Валенсия2 : 2Реал Мадрид
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Реал Мадрид5 : 1Валенсия
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Валенсия1 : 0Реал Мадрид
02.02.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0Валенсия
11.01.2023 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 1 4 : 3Валенсия
08.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Реал Мадрид4 : 1Валенсия
19.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Валенсия1 : 2Реал Мадрид
14.02.2021 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид2 : 0Валенсия
08.11.2020 Испания - Примера 9-й тур Валенсия4 : 1Реал Мадрид
18.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Реал Мадрид3 : 0Валенсия
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Валенсия2 : 2
18.12.2024 Испания — Примера 13-й тур 1 : 1Валенсия
13.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 1 : 0Валенсия
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Валенсия0 : 1
04.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 3Валенсия
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид4 : 2
18.12.2024 Межконтинентальный кубок — 2024 Финал Реал Мадрид3 : 0
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 3 : 3Реал Мадрид
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Реал Мадрид
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 0 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 12-го тура Примеры: «Валенсия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1841
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1840
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1830
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1825
8 Жирона1825
9 Бетис1825
10 Осасуна1825
11 Сельта1824
12 Лас-Пальмас1822
13 Севилья1822
14 Райо Вальекано1822
15 Леганес1818
16 Алавес1817
17 Хетафе1816
18
Зона вылета
Эспаньол1815
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1712

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