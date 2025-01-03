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Ницца - Ренн 03 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
03 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ницца
Ренн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ренн, которое состоится 03 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ренн
Ренн
1 Польша вр Марцин Булка
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
44 Франция зщ Амиду Думбуя
26 Франция зщ Мельвен Бар
20 Франция пз Том Луше
6 Алжир пз Хишем Будауи
22 Франция пз Тангай Н'Домбеле
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
10 Франция нп Софьян Диоп
19 Франция нп Бадредин Буанани
29 Франция нп Эванн Гессан
30 Франция вр Стив Манданда
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
4 Камерун зщ Кристофер Ву
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
17 Уэльс пз Джордан Джеймс
6 Нидерланды пз Азор Матусива
11 Франция нп Людовик Блас
27 Португалия нп Жота
9 Франция нп Арно Калимуэндо
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Жюльен Стефан
Аргентина Хорхе Сампаоли
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
13.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Ренн2 : 0Ницца
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Ницца2 : 0Ренн
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца2 : 1Ренн
02.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ренн2 : 1Ницца
02.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца1 : 1Ренн
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Ренн1 : 2Ницца
26.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Ренн1 : 2Ницца
13.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Ницца0 : 1Ренн
24.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца1 : 1Ренн
01.09.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Ренн1 : 2Ницца
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 1 3 : 5Ницца
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 2 : 2Ницца
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 1Ницца
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Ницца2 : 1
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 4 : 1Ницца
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 4Ренн
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Ренн2 : 0
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 0Ренн
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Ренн5 : 0
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 0Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1525
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1524
7 Ланс1524
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1520
11 Брест1519
12 Ренн1517
13 Страсбург1517
14 Нант1514
15 Анже1513
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1512
18
Зона вылета
Монпелье159

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