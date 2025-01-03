Ницца - Ренн 03 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
03 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ренн, которое состоится 03 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Марцин Булка
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|44
|зщ
|Амиду Думбуя
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|20
|пз
|Том Луше
|6
|пз
|Хишем Будауи
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|10
|нп
|Софьян Диоп
|19
|нп
|Бадредин Буанани
|29
|нп
|Эванн Гессан
|30
|вр
|Стив Манданда
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|6
|пз
|Азор Матусива
|11
|нп
|Людовик Блас
|27
|нп
|Жота
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Франк Эз
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|13.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|26.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|24.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 5
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Лион
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|15
|24
|7
|Ланс
|15
|24
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|15
|20
|11
|Брест
|15
|19
|12
|Ренн
|15
|17
|13
|Страсбург
|15
|17
|14
|Нант
|15
|14
|15
|Анже
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|15
|9