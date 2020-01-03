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Насьонал - Порту 03 Января прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
03 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Насьонал
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Порту, которое состоится 03 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Порту
Порту
1 Португалия вр Руй Энкарнасау
22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
2 Португалия зщ Жоау Аурелиу
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
27 Сенегал пз Джибриль Сумаре
8 Португалия пз Бруну Кошта
99 Бразилия нп Dudu Teodora
23 Бразилия нп Isaac Aguiar
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
4 Бразилия зщ Отавио
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
11 Бразилия зщ Пепе
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
15 Португалия пз Васку Соуза
10 Португалия пз Фабиу Виейра
86 Португалия пз Родригу Мора
9 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
18.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Насьонал0 : 1Порту
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Насьонал2 : 4 ДВПорту
20.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Порту2 : 0Насьонал
12.05.2019 Португалия - Примейра 33-й тур Насьонал0 : 4Порту
08.01.2019 Португалия - Примейра 16-й тур Порту3 : 1Насьонал
04.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Порту7 : 0Насьонал
01.10.2016 Португалия - Примейра 7-й тур Насьонал0 : 4Порту
17.04.2016 Португалия - Примейра 30-й тур Порту4 : 0Насьонал
14.12.2015 Португалия - Примейра 13-й тур Насьонал1 : 2Порту
21.03.2015 Португалия - Примейра 26-й тур Насьонал1 : 1Порту
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 1Насьонал
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Насьонал
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал0 : 2
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал1 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1Насьонал
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Порту4 : 0
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 3Порту
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Порту2 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1640
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1640
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1638
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1630
5 Брага1628
6 Витория Гимарайнш1624
7 Каза Пия1623
8 Морейренсе1621
9 Фамаликан1619
10 Риу Аве1619
11 Жил Висенте1618
12 Эштрела1616
13 Эшторил1615
14 АВС1614
15 Насьонал1613
16
Стыковая зона
Фаренсе1613
17
Зона вылета
Боавишта1612
18
Зона вылета
Арока1612

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