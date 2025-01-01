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Брайтон - Арсенал 04 Января прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
04 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 04 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
26 Швеция пз Ясин Аяри
20 Камерун пз Карлос Балеба
10 Парагвай пз Хулио Энсисо
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
9 Бразилия нп Жоао Педро
22 Испания вр Давид Райя
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
41 Англия пз Деклан Райс
5 Гана пз Томас Парти
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
23 Испания пз Микель Мерино
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
19 Бельгия нп Леандро Троссард
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Испания Микель Артета
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Арсенал1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Арсенал
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 4Арсенал
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Арсенал
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Арсенал
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.01.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 3Арсенал
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал1 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 5Арсенал
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Арсенал3 : 2
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Арсенал0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Арсенал1939
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси1935
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1932
6 Манчестер Сити1931
7 Борнмут1930
8 Фулхэм1929
9 Астон Вилла1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион1927
11 Тоттенхэм Хотспур1924
12 Брентфорд1924
13 Вест Хэм Юнайтед1923
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас1920
16 Эвертон1817
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити1914
20
Зона вылета
Саутгемптон196

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