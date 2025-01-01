Брайтон - Арсенал 04 Января прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
04 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 04 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|26
|пз
|Ясин Аяри
|20
|пз
|Карлос Балеба
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|9
|нп
|Жоао Педро
|22
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|41
|пз
|Деклан Райс
|5
|пз
|Томас Парти
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|23
|пз
|Микель Мерино
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Микель Артета
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 4
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 5
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|39
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|32
|6
|Манчестер Сити
|19
|31
|7
|Борнмут
|19
|30
|8
|Фулхэм
|19
|29
|9
|Астон Вилла
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|27
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|24
|12
|Брентфорд
|19
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|19
|20
|16
|Эвертон
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|6