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Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед 04 Января прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
18 Германия вр Штефан Ортега
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
8 Хорватия пз Матео Ковачич
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия нп Фил Фоден
26 Бразилия нп Савио
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
10 Бразилия пз Лукас Пакета
19 Мексика пз Эдсон Альварес
14 Гана пз Мохаммед Кудус
4 Испания пз Карлос Солер
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
11 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 1Вест Хэм Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити3 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед0 : 0 5 : 3Манчестер Сити
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Манчестер Сити
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 1
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Манчестер Сити
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 0Манчестер Сити
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 5
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Арсенал1939
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси1935
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1932
6 Манчестер Сити1931
7 Борнмут1930
8 Фулхэм1929
9 Астон Вилла1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион1927
11 Тоттенхэм Хотспур1924
12 Брентфорд1924
13 Вест Хэм Юнайтед1923
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас1920
16 Эвертон1817
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити1914
20
Зона вылета
Саутгемптон196

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