Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед 04 Января прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|18
|вр
|Штефан Ортега
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|нп
|Фил Фоден
|26
|нп
|Савио
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|10
|пз
|Лукас Пакета
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|4
|пз
|Карлос Солер
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|39
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|32
|6
|Манчестер Сити
|19
|31
|7
|Борнмут
|19
|30
|8
|Фулхэм
|19
|29
|9
|Астон Вилла
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|27
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|24
|12
|Брентфорд
|19
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|19
|20
|16
|Эвертон
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|6