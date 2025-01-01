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Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед 04 Января прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
04 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 04 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
20 Англия вр Фрейзер Форстер
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
24 Англия зщ Джед Спенс
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
14 Англия пз Арчи Грей
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
25 Англия зщ Ллойд Келли
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Англия Эдди Хау
История личных встреч
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед6 : 1Тоттенхэм Хотспур
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
04.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 6
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур4 : 3
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 5Тоттенхэм Хотспур
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Ньюкасл Юнайтед
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 4Ньюкасл Юнайтед
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед3 : 1
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Арсенал1939
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси1935
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1932
6 Манчестер Сити1931
7 Борнмут1930
8 Фулхэм1929
9 Астон Вилла1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион1927
11 Тоттенхэм Хотспур1924
12 Брентфорд1924
13 Вест Хэм Юнайтед1923
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас1920
16 Эвертон1817
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити1914
20
Зона вылета
Саутгемптон196

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