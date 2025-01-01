Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед 04 Января прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
04 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 04 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|24
|зщ
|Джед Спенс
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|14
|пз
|Арчи Грей
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|25
|зщ
|Ллойд Келли
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Эдди Хау
История личных встреч
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|6 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|39
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|32
|6
|Манчестер Сити
|19
|31
|7
|Борнмут
|19
|30
|8
|Фулхэм
|19
|29
|9
|Астон Вилла
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|27
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|24
|12
|Брентфорд
|19
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|19
|20
|16
|Эвертон
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|6