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Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион 04 Января прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
04 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 04 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Суонси Сити
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Суонси Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2Суонси Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Суонси Сити3 : 2Вест Бромвич Альбион
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Суонси Сити
28.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Суонси Сити
20.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Суонси Сити0 : 0Вест Бромвич Альбион
08.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 1Суонси Сити
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Суонси Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 4 : 0Суонси Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Суонси Сити2 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Суонси Сити3 : 0
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Суонси Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Суонси Сити2 : 3
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
22.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

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