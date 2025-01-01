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Сток Сити - Плимут Аргайл 04 Января прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
04 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Сток Сити
Плимут Аргайл

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 04 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Плимут Аргайл0 : 1Сток Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Сток Сити3 : 0Плимут Аргайл
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Плимут Аргайл2 : 1Сток Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 0Сток Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Сток Сити1 : 0
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Сток Сити0 : 2
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 0Сток Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Сток Сити2 : 2
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Плимут Аргайл2 : 2
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Плимут Аргайл3 : 3
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

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