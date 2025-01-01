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Мидлсбро - Кардифф Сити 04 Января прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Мидлсбро
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Кардифф Сити, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турКардифф Сити0 : 2Мидлсбро
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турКардифф Сити1 : 4Мидлсбро
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турМидлсбро2 : 0Кардифф Сити
11.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турКардифф Сити1 : 3Мидлсбро
13.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турМидлсбро2 : 3Кардифф Сити
27.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турМидлсбро2 : 0Кардифф Сити
23.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турКардифф Сити0 : 2Мидлсбро
27.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турМидлсбро1 : 1Кардифф Сити
24.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКардифф Сити1 : 1Мидлсбро
18.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМидлсбро1 : 3Кардифф Сити
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур0 : 1Мидлсбро
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турМидлсбро0 : 0
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турМидлсбро3 : 3
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур3 : 3Мидлсбро
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турМидлсбро1 : 0
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турКардифф Сити1 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур1 : 2Кардифф Сити
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур3 : 2Кардифф Сити
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турКардифф Сити0 : 2
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 2Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

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