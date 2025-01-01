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Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл 04 Января прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турМиллуолл3 : 0Шеффилд Уэнсдей
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турМиллуолл0 : 2Шеффилд Уэнсдей
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турШеффилд Уэнсдей0 : 4Миллуолл
06.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турМиллуолл4 : 1Шеффилд Уэнсдей
07.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0Миллуолл
01.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0Миллуолл
17.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турМиллуолл1 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турМиллуолл0 : 0Шеффилд Уэнсдей
22.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турШеффилд Уэнсдей2 : 1Миллуолл
20.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турМиллуолл2 : 1Шеффилд Уэнсдей
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турШеффилд Уэнсдей4 : 2
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур3 : 1Шеффилд Уэнсдей
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур3 : 3Шеффилд Уэнсдей
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турШеффилд Уэнсдей2 : 0
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 3Шеффилд Уэнсдей
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турМиллуолл0 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 0Миллуолл
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур2 : 1Миллуолл
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турМиллуолл1 : 0
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 0Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

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