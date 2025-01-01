Халл Сити - Лидс Юнайтед 04 Января прямая трансляция
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Рубен Селльес
|Рубен Селльес
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|2 : 0
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 8 : 9
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 4
|10.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 0
|29.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 2
|02.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 1
|30.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|0 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|0 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 1
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|0 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|0 : 2
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|4 : 0
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|25
|52
| 2
Повышение
|Бёрнли
|25
|49
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|25
|49
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|25
|47
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|25
|40
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|25
|39
|7
|Блэкберн Роверс
|24
|39
|8
|Уотфорд
|24
|37
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|25
|36
|10
|Бристоль Сити
|25
|34
|11
|Норвич Сити
|25
|33
|12
|Суонси Сити
|25
|33
|13
|Миллуолл
|24
|29
|14
|Ковентри Сити
|25
|29
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|25
|29
|16
|Престон Норт Энд
|25
|29
|17
|Дерби Каунти
|25
|27
|18
|Оксфорд Юнайтед
|24
|27
|19
|Сток Сити
|25
|26
|20
|Лутон Таун
|25
|25
|21
|Портсмут
|23
|23
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|25
|22
| 23
Зона вылета
|Кардифф Сити
|24
|22
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|24
|19