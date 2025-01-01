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Халл Сити - Лидс Юнайтед 04 Января прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Халл Сити
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ИспанияРубен Селльес
ИспанияРубен Селльес
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турЛидс Юнайтед2 : 0Халл Сити
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турЛидс Юнайтед3 : 1Халл Сити
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХалл Сити0 : 0Лидс Юнайтед
16.09.2020Англия - Кубок лиги2-й раундЛидс Юнайтед1 : 1 8 : 9Халл Сити
29.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турХалл Сити0 : 4Лидс Юнайтед
10.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турЛидс Юнайтед2 : 0Халл Сити
29.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турЛидс Юнайтед0 : 2Халл Сити
02.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турХалл Сити0 : 1Лидс Юнайтед
30.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турХалл Сити0 : 0Лидс Юнайтед
23.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турЛидс Юнайтед1 : 0Халл Сити
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турХалл Сити0 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 1Халл Сити
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур1 : 0Халл Сити
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турХалл Сити2 : 1
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 1Халл Сити
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турЛидс Юнайтед1 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 1Лидс Юнайтед
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур0 : 2Лидс Юнайтед
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турЛидс Юнайтед4 : 0
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

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