Сент-Этьен - Реймс 04 Января прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
04 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Реймс, которое состоится 04 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Реймс
Реймс
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|14
|пз
|Луи Мутон
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|32
|нп
|Лукас Стассин
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|72
|пз
|Амаду Коне
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
Главные тренеры
|Лука Элснер
История личных встреч
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|20.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|23.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|08.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|10.11.2018
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|24.01.2016
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|31.10.2015
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|13.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 3
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Лион
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|15
|24
|7
|Ланс
|15
|24
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|15
|20
|11
|Брест
|15
|19
|12
|Ренн
|15
|17
|13
|Страсбург
|15
|17
|14
|Нант
|15
|14
|15
|Анже
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|15
|9