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Сент-Этьен - Реймс 04 Января прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
04 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Сент-Этьен
Реймс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Реймс, которое состоится 04 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Реймс
Реймс
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
4 Франция пз Пьер Эква
14 Франция пз Луи Мутон
18 Франция нп Матьё Кафаро
32 Бельгия нп Лукас Стассин
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
94 Франция вр Йеванн Диуф
5 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
21 Франция зщ Седрик Кипре
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
72 Гвинея пз Амаду Коне
6 Франция пз Валентен Атаньяна
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
23 Португалия пз Аурелиу Бута
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Сент-Этьен1 : 2Реймс
11.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Реймс2 : 0Сент-Этьен
20.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур Сент-Этьен1 : 1Реймс
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Реймс3 : 1Сент-Этьен
23.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Сент-Этьен1 : 1Реймс
08.12.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Реймс3 : 1Сент-Этьен
21.04.2019 Франция - Лига 1 33-й тур Реймс0 : 2Сент-Этьен
10.11.2018 Франция - Лига 1 13-й тур Сент-Этьен2 : 0Реймс
24.01.2016 Франция - Лига 1 22-й тур Реймс1 : 1Сент-Этьен
31.10.2015 Франция - Лига 1 12-й тур Сент-Этьен3 : 0Реймс
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Сент-Этьен0 : 4
13.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 2 : 1Сент-Этьен
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Сент-Этьен0 : 2
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 5 : 0Сент-Этьен
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Сент-Этьен1 : 0
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 3Реймс
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Реймс0 : 0
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 0Реймс
29.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Реймс0 : 2
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Реймс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1525
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1524
7 Ланс1524
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1520
11 Брест1519
12 Ренн1517
13 Страсбург1517
14 Нант1514
15 Анже1513
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1512
18
Зона вылета
Монпелье159

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