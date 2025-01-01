Фиорентина - Наполи 04 Января прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
04 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 04 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|29
|пз
|Ясин Адли
|32
|пз
|Данило Катальди
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Антонио Конте
История личных встреч
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|18.01.2024
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 3
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 5 ДВ
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|6 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|7 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Серии A: «Фиорентина» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|35
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|17
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|18
|24
|10
|Рома
|18
|20
|11
|Торино
|18
|20
|12
|Дженоа
|18
|19
|13
|Эмполи
|18
|19
|14
|Комо
|18
|18
|15
|Верона
|18
|18
|16
|Парма
|18
|18
|17
|Лечче
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|18
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|18
|10