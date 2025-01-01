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Фиорентина - Наполи 04 Января прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
04 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Фиорентина
Наполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 04 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
6 Италия зщ Лука Раньери
21 Германия пз Робин Госенс
29 Франция пз Ясин Адли
32 Италия пз Данило Катальди
23 Италия пз Андреа Кольпани
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
7 Италия нп Риккардо Соттиль
20 Италия нп Мойзе Кин
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Бразилия пз Давид Нерес
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Италия Антонио Конте
История личных встреч
17.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина2 : 2Наполи
18.01.2024 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи3 : 0Фиорентина
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Наполи1 : 3Фиорентина
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Наполи1 : 0Фиорентина
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Фиорентина0 : 0Наполи
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 3Фиорентина
13.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 5 ДВФиорентина
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина1 : 2Наполи
16.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина0 : 2Наполи
17.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Наполи6 : 0Фиорентина
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 2Фиорентина
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 1Фиорентина
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 0Фиорентина
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Фиорентина7 : 0
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Наполи1 : 0
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Наполи
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 3Наполи
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Наполи0 : 1
05.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 3 : 1Наполи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Серии A: «Фиорентина» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1841
2
Лига чемпионов
Наполи1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1835
5
Лига Европы
Фиорентина1732
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1824
10 Рома1820
11 Торино1820
12 Дженоа1819
13 Эмполи1819
14 Комо1818
15 Верона1818
16 Парма1818
17 Лечче1816
18
Зона вылета
Кальяри1814
19
Зона вылета
Венеция1813
20
Зона вылета
Монца1810

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