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Верона - Удинезе 04 Января прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
04 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Верона
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Удинезе, которое состоится 04 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Удинезе
Удине
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
42 Италия зщ Диего Коппола
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
25 Германия пз Суат Сердар
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
9 Швеция нп Амин Сарр
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
90 Румыния вр Рэзван Сава
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
95 Франция зщ Сулейман Туре
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Верона1 : 0Удинезе
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Удинезе3 : 3Верона
30.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Удинезе1 : 1Верона
03.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Верона1 : 2Удинезе
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Верона4 : 0Удинезе
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе1 : 1Верона
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 0Верона
27.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Верона1 : 0Удинезе
16.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе0 : 0Верона
24.09.2019 Италия - Серия А 5-й тур Верона0 : 0Удинезе
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 3Верона
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Верона0 : 1
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 3Верона
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Верона1 : 4
29.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 0Верона
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Удинезе2 : 2
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Удинезе
19.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 0Удинезе
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Удинезе1 : 3
09.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1841
2
Лига чемпионов
Наполи1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1835
5
Лига Европы
Фиорентина1732
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1824
10 Рома1820
11 Торино1820
12 Дженоа1819
13 Эмполи1819
14 Комо1818
15 Верона1818
16 Парма1818
17 Лечче1816
18
Зона вылета
Кальяри1814
19
Зона вылета
Венеция1813
20
Зона вылета
Монца1810

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