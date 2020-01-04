Верона - Удинезе 04 Января прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
04 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Удинезе, которое состоится 04 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|9
|нп
|Амин Сарр
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|90
|вр
|Рэзван Сава
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Коста Руньяич
История личных встреч
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|30.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|03.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 2
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|24.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|09.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|35
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|17
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|18
|24
|10
|Рома
|18
|20
|11
|Торино
|18
|20
|12
|Дженоа
|18
|19
|13
|Эмполи
|18
|19
|14
|Комо
|18
|18
|15
|Верона
|18
|18
|16
|Парма
|18
|18
|17
|Лечче
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|18
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|18
|10