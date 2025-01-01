Бенфика - Брага 04 Января прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
04 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Брага, которое состоится 04 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Брага
Брага
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|7
|нп
|Зеки Амдуни
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|1
|вр
|Лима Матеус
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|3
|зщ
|Робсон Бамбу
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|25
|зщ
|Юри Рибейру
|16
|пз
|Родриго Саласар
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|21
|пз
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|7
|нп
|Брума
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|27.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|10.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2
|17.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|09.02.2023
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 4
|31.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|3 : 0
|01.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|08.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|6 : 1
|23.05.2021
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 0
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|16
|40
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|16
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|16
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|16
|30
|5
|Брага
|16
|28
|6
|Витория Гимарайнш
|16
|24
|7
|Каза Пия
|16
|23
|8
|Морейренсе
|16
|21
|9
|Фамаликан
|16
|19
|10
|Риу Аве
|16
|19
|11
|Жил Висенте
|16
|18
|12
|Эштрела
|16
|16
|13
|Эшторил
|16
|15
|14
|АВС
|16
|14
|15
|Насьонал
|16
|13
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|16
|12