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Бенфика - Брага 04 Января прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
04 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Бенфика
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Брага, которое состоится 04 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Брага
Брага
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
7 Швейцария нп Зеки Амдуни
17 Турция нп Керем Актюркоглу
1 Бразилия вр Лима Матеус
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
3 Бразилия зщ Робсон Бамбу
4 Мали зщ Сику Ньякате
25 Португалия зщ Юри Рибейру
16 Уругвай пз Родриго Саласар
8 Португалия пз Жоау Моутинью
21 Португалия пз Рикарду Орта
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
7 Португалия нп Брума
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
27.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Бенфика3 : 1Брага
10.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Бенфика3 : 2Брага
17.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Брага0 : 1Бенфика
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 0Брага
09.02.2023 Кубок Португалии 1/4 финала Брага1 : 1 5 : 4Бенфика
31.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Брага3 : 0Бенфика
01.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Брага3 : 2Бенфика
08.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Бенфика6 : 1Брага
23.05.2021 Кубок Португалии Финал Брага2 : 0Бенфика
21.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Брага0 : 2Бенфика
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 0Бенфика
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 0 : 2Бенфика
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 1Бенфика
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бенфика0 : 0
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Брага1 : 2
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 2Брага
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Брага3 : 3
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 3 : 0Брага
06.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Брага2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1640
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1640
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1638
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1630
5 Брага1628
6 Витория Гимарайнш1624
7 Каза Пия1623
8 Морейренсе1621
9 Фамаликан1619
10 Риу Аве1619
11 Жил Висенте1618
12 Эштрела1616
13 Эшторил1615
14 АВС1614
15 Насьонал1613
16
Стыковая зона
Фаренсе1613
17
Зона вылета
Боавишта1612
18
Зона вылета
Арока1612

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