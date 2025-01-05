ПСЖ - Монако 05 Января прямая трансляция
Стадион: Стэдиум 974 (Доха, Катар), вместимость: 44089
05 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Суперкубок Франции 2024, Финал
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 05 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Стэдиум 974 (Доха, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|4
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|20
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|7
|пз
|Витинья
|6
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Радослав Маецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|12
|зщ
|Каю Энрике
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|10
|пз
|Александр Головин
|7
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|19.05.2021
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|20.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 4
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Франции: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.