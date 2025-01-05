07:52 ()
Свернуть список

ПСЖ - Монако 05 Января прямая трансляция

Стадион: Стэдиум 974 (Доха, Катар), вместимость: 44089
05 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Суперкубок Франции 2024, Финал
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
ПСЖ
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 05 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Стэдиум 974 (Доха, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
4 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
20 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
7 Португалия пз Витинья
6 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
1 Польша вр Радослав Маецки
2 Бразилия зщ Вандерсон
12 Бразилия зщ Каю Энрике
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
10 Россия пз Александр Головин
7 Марокко пз Элисс Бен-Сегир
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
11 Франция пз Магнес Аклиуш
36 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур Монако2 : 4ПСЖ
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0ПСЖ
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2Монако
11.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Монако3 : 1ПСЖ
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур ПСЖ1 : 1Монако
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Монако3 : 0ПСЖ
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур ПСЖ2 : 0Монако
19.05.2021 Кубок Франции Финал Монако0 : 2ПСЖ
21.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ0 : 2Монако
20.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Монако3 : 2ПСЖ
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 1 3 : 4ПСЖ
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур Монако2 : 4ПСЖ
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур ПСЖ3 : 1
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 3ПСЖ
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 0ПСЖ
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 4Монако
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур Монако2 : 4ПСЖ
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 0 : 0Монако
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 0Монако
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Монако2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Франции: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close