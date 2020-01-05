Страсбург - Осер 05 Января прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Осер, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Осер
Осер
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|8
|пз
|Андрей Сантос
|26
|пз
|Дилан Баква
|14
|нп
|Секу Мара
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|40
|вр
|Тео Де Персен
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|42
|пз
|Элиша Овусу
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|45
|пз
|Адо Онаиву
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|20.03.2017
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 2
|21.10.2016
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|23.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|19.01.2008
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|15.08.2007
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|15
|24
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|16
|20
|11
|Брест
|15
|19
|12
|Ренн
|16
|17
|13
|Страсбург
|15
|17
|14
|Сент-Этьен
|16
|16
|15
|Нант
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Анже
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9