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Страсбург - Осер 05 Января прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Страсбург
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Осер, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Осер
Осер
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщМамаду Сарр
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
19ФранцияпзХабиб Диарра
8БразилияпзАндрей Сантос
26ФранцияпзДилан Баква
14ФранциянпСеку Мара
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
40МартиникаврТео Де Персен
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
4Бразилиязщ Жубал
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
23НидерландызщКи-Яна Хувер
14ГаназщГидеон Менса
42ГанапзЭлиша Овусу
10ФранцияпзГаэтан Перрен
45ЯпонияпзАдо Онаиву
17МалипзЛассин Синайоко
25Кот-д'ИвуарнпХамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
19.03.2023Франция - Лига 128-й турСтрасбург2 : 0Осер
27.08.2022Франция - Лига 14-й турОсер1 : 0Страсбург
20.03.2017Франция - Лига 230-й турОсер0 : 2Страсбург
21.10.2016Франция - Лига 212-й турСтрасбург2 : 1Осер
23.08.2016Франция - Кубок лиги2-й раундОсер2 : 0Страсбург
19.01.2008Франция - Лига 121-й турОсер1 : 1Страсбург
15.08.2007Франция - Лига 13-й турСтрасбург3 : 0Осер
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 3Страсбург
15.12.2024Франция — Лига 115-й тур0 : 3Страсбург
08.12.2024Франция — Лига 114-й турСтрасбург0 : 0
30.11.2024Франция — Лига 113-й тур3 : 1Страсбург
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур2 : 1Страсбург
22.12.2024Кубок Франции1/32 финалаОсер0 : 1
14.12.2024Франция — Лига 115-й турОсер2 : 2
06.12.2024Франция — Лига 114-й турОсер0 : 0
01.12.2024Франция — Лига 113-й тур2 : 0Осер
24.11.2024Франция — Лига 112-й турОсер1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1628
5
Лига Европы
Лион1628
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1524
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1620
11 Брест1519
12 Ренн1617
13 Страсбург1517
14 Сент-Этьен1616
15 Нант1615
16
Стыковая зона
Анже1513
17
Зона вылета
Гавр1512
18
Зона вылета
Монпелье169

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