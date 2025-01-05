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Эштрела - Эшторил 05 Января прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
05 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Эштрела
Эшторил

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Эшторил, которое состоится 05 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Эшторил
Эшторил
30 Бразилия вр Бруно
44 Португалия зщ Tiago Oliveira
5 Франция зщ Иссьяр Драме
77 Португалия зщ Данилу Вейга
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Jesus Igor
26 Аргентина пз Leonel Bucca
28 Португалия нп Рубен Лима
25 Португалия нп Нилтон Варела
7 Бразилия нп Andre Silva
98 Португалия нп Кикаш
27 Испания вр Хоэль Роблес
44 Того зщ Кевен Бома
23 Португалия зщ Педру Алвару
25 Австрия зщ Феликс Бахер
20 Португалия зщ Wagner Pina
88 Португалия пз Шека
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия пз Жоау Карвалью
17 Кабо-Верде нп Fabricio Garcia
11 Ангола нп Элдер Кошта
9 Испания нп Алехандро Маркес
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Эшторил1 : 0Эштрела
25.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Эштрела2 : 1Эшторил
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 1Эштрела
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 0
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 2 : 0Эштрела
09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела2 : 1
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 0Эштрела
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Эшторил2 : 2
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 3 : 0Эшторил
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Эшторил0 : 2
06.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 2Эшторил
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Эшторил2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1640
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1738
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1630
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1623
8 Морейренсе1722
9 Фамаликан1619
10 Риу Аве1619
11 Жил Висенте1618
12 Эштрела1616
13 Эшторил1615
14 АВС1715
15 Арока1715
16
Стыковая зона
Насьонал1613
17
Зона вылета
Фаренсе1613
18
Зона вылета
Боавишта1712

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