Эштрела - Эшторил 05 Января прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
05 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Эшторил, которое состоится 05 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Эшторил
Эшторил
|30
|вр
|Бруно
|44
|зщ
|Tiago Oliveira
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Jesus Igor
|26
|пз
|Leonel Bucca
|28
|нп
|Рубен Лима
|25
|нп
|Нилтон Варела
|7
|нп
|Andre Silva
|98
|нп
|Кикаш
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|44
|зщ
|Кевен Бома
|23
|зщ
|Педру Алвару
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|20
|зщ
|Wagner Pina
|88
|пз
|Шека
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|17
|нп
|Fabricio Garcia
|11
|нп
|Элдер Кошта
|9
|нп
|Алехандро Маркес
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|09.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|16
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|17
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|16
|30
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|16
|23
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Фамаликан
|16
|19
|10
|Риу Аве
|16
|19
|11
|Жил Висенте
|16
|18
|12
|Эштрела
|16
|16
|13
|Эшторил
|16
|15
|14
|АВС
|17
|15
|15
|Арока
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12