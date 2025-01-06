Интер - Милан 06 Января прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
06 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, Финал
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Милан, которое состоится 06 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Милан
Милан
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|11
|нп
|Хоакин Корреа
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|7
|нп
|Альваро Мората
|20
|нп
|Алехандро Хименес
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|18.01.2023
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 3
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|3 : 2
|19.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|01.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Италии: «Интер» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Интер М
Аталанта
|2 : 0
| Ювентус
Милан
|1 : 2
Финал
| Интер М
Милан
|06.01