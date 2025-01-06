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Интер - Милан 06 Января прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
06 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, Финал
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Интер М
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Милан, которое состоится 06 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Милан
Милан
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
32 Италия пз Федерико Димарко
11 Аргентина нп Хоакин Корреа
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
23 Англия зщ Фикайо Томори
28 Германия зщ Малик Тшау
19 Франция зщ Тео Эрнандес
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США пз Кристиан Пулишич
7 Испания нп Альваро Мората
20 Испания нп Алехандро Хименес
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Интер М1 : 2Милан
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2Интер М
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Интер М5 : 1Милан
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2Интер М
05.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Интер М1 : 0Милан
18.01.2023 Суперкубок Италии Финал Милан0 : 3Интер М
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Милан3 : 2Интер М
19.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Милан
01.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 0Интер М
02.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Интер М2 : 0
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 3Интер М
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Интер М2 : 0
19.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Интер М2 : 0
16.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 6Интер М
03.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 1 : 2Милан
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Милан1 : 1
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 1Милан
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Милан0 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Милан2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Италии: «Интер» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Интер М
Аталанта
2 : 0
Ювентус
Милан
1 : 2
Финал
Интер М
Милан
06.01

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