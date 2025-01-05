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Аль-Хиляль - Аль-Иттихад 07 Января прямая трансляция

07 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок Короля, 1/4 финала
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Иттихад, которое состоится 07 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Иттихад
Джидда
История личных встреч
21.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
30.04.2024 Кубок Короля 1/2 финала Аль-Иттихад1 : 2Аль-Хиляль
11.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 Финал Аль-Иттихад1 : 4Аль-Хиляль
12.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Аль-Иттихад0 : 2Аль-Хиляль
05.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль2 : 0Аль-Иттихад
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
01.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 5-й тур Аль-Иттихад3 : 4Аль-Хиляль
05.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/4 финала Аль-Иттихад1 : 3Аль-Хиляль
17.09.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
27.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 2-й матч Аль-Иттихад0 : 0Аль-Хиляль
07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Хиляль3 : 2
03.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Аль-Хиляль3 : 0
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
26.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
23.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 3 : 2Аль-Хиляль
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Иттихад2 : 1
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 0 : 4Аль-Иттихад
24.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Иттихад2 : 0
07.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 0 : 2Аль-Иттихад
31.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Иттихад1 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
Аль-Охдуд
Аль-Араби
1 : 2
Аль-Вахда
Аль-Фейсали
1 : 1 4 : 2
Аль-Кадисия
Аль-Ороба
4 : 1
Аль-Фейха
Аль-Батин
4 : 0
Аль-Хазм
Аль-Наср
1 : 2
Аль-Таи
Аль-Халидж
5 : 2 ДВ
Аль-Иттифак
Аль-Адала
2 : 0
Аль-Ахли
Аль-Джандал
1 : 2
Аль-Букайриях
Аль-Хиляль
0 : 1
Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
2 : 0
Аль-Холуд
Аль-Шабаб
1 : 3
Аль-Иттихад
Аль-Айн
3 : 0
Аль-Наджма
Дамак
2 : 0
Абха
Аль-Таавун
2 : 3 ДВ
Джидда
Аль-Раед
0 : 2 ДВ
Аль-Сафа
Эр-Рияд
1 : 3
1/8 финала
Эр-Рияд
Аль-Шабаб
0 : 2
Аль-Вахда
Аль-Кадисия
1 : 2
Аль-Иттихад
Аль-Джандал
2 : 0
Аль-Наджма
Аль-Раед
0 : 1
Аль-Таи
Аль-Хиляль
1 : 4
Аль-Наср
Аль-Таавун
0 : 1
Аль-Фейха
Аль-Араби
1 : 0
Аль-Джабалайн
Аль-Иттифак
3 : 1
1/4 финала
Аль-Раед
Аль-Джабалайн
1 : 1 4 : 3
Аль-Шабаб
Аль-Фейха
2 : 1
Аль-Таавун
Аль-Кадисия
07.01
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
07.01

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