Аль-Хиляль - Аль-Иттихад 07 Января прямая трансляция
07 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок Короля, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Иттихад, которое состоится 07 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Иттихад
Джидда
История личных встреч
|21.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|3 : 1
|30.04.2024
|Кубок Короля
|1/2 финала
|1 : 2
|11.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|Финал
|1 : 4
|12.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|05.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|01.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|5-й тур
|3 : 4
|05.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/4 финала
|1 : 3
|17.09.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|27.08.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|07.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 5-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 2
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|0 : 4
|24.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|07.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 2
|31.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
| Аль-Охдуд
Аль-Араби
|1 : 2
| Аль-Вахда
Аль-Фейсали
|1 : 1 4 : 2
| Аль-Кадисия
Аль-Ороба
|4 : 1
| Аль-Фейха
Аль-Батин
|4 : 0
| Аль-Хазм
Аль-Наср
|1 : 2
| Аль-Таи
Аль-Халидж
|5 : 2 ДВ
| Аль-Иттифак
Аль-Адала
|2 : 0
| Аль-Ахли
Аль-Джандал
|1 : 2
| Аль-Букайриях
Аль-Хиляль
|0 : 1
| Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
|2 : 0
| Аль-Холуд
Аль-Шабаб
|1 : 3
| Аль-Иттихад
Аль-Айн
|3 : 0
| Аль-Наджма
Дамак
|2 : 0
| Абха
Аль-Таавун
|2 : 3 ДВ
| Джидда
Аль-Раед
|0 : 2 ДВ
| Аль-Сафа
Эр-Рияд
|1 : 3
1/8 финала
| Эр-Рияд
Аль-Шабаб
|0 : 2
| Аль-Вахда
Аль-Кадисия
|1 : 2
| Аль-Иттихад
Аль-Джандал
|2 : 0
| Аль-Наджма
Аль-Раед
|0 : 1
| Аль-Таи
Аль-Хиляль
|1 : 4
| Аль-Наср
Аль-Таавун
|0 : 1
| Аль-Фейха
Аль-Араби
|1 : 0
| Аль-Джабалайн
Аль-Иттифак
|3 : 1
1/4 финала
| Аль-Раед
Аль-Джабалайн
|1 : 1 4 : 3
| Аль-Шабаб
Аль-Фейха
|2 : 1
| Аль-Таавун
Аль-Кадисия
|07.01
| Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
|07.01