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Атлетик - Барселона 08 Января прямая трансляция

08 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Атлетик Б
Барселона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Барселона, которое состоится 08 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Барселона
Барселона
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
23 Испания пз Микель Хаурехисар
24 Испания пз Беньят Прадос
9 Гана пз Иньяки Уильямс
7 Испания пз Алекс Беренгер
10 Испания пз Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
13 Испания вр Иньяки Пенья
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
11 Бразилия пз Рафинья
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
17 Испания пз Марк Касадо
8 Испания пз Педри
6 Испания пз Гави
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Барселона2 : 1Атлетик Б
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0Барселона
24.01.2024 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б4 : 2 ДВБарселона
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Барселона1 : 0Атлетик Б
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б0 : 1Барселона
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
20.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б3 : 2 ДВБарселона
21.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 1Барселона
17.04.2021 Кубок Испании Финал Атлетик Б0 : 4Барселона
04.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 0 3 : 4Атлетик Б
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 1 : 2Атлетик Б
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 1 : 1Атлетик Б
11.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 2Атлетик Б
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Атлетик Б2 : 0
04.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 4Барселона
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Барселона1 : 2
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Барселона0 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Барселона
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 2Барселона
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Атлетик» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Атлетик Б
Барселона
08.01
Реал Мадрид
Мальорка
09.01
Финал
SF1
SF2
12.01

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