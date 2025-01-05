Атлетик - Барселона 08 Января прямая трансляция
08 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Барселона, которое состоится 08 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|24
|пз
|Беньят Прадос
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|10
|пз
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|11
|пз
|Рафинья
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|6
|пз
|Гави
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 4
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 0 3 : 4
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 4
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Атлетик» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Атлетик Б
Барселона
|08.01
| Реал Мадрид
Мальорка
|09.01
Финал
| SF1
SF2
|12.01