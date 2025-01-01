Тоттенхэм - Ливерпуль 08 Января прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
08 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль, которое состоится 08 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Арне Слот
История личных встреч
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|28.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка английской лиги: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
|1 : 6
| Карлайл Юнайтед
Сток Сити
|0 : 2
| Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
|4 : 1
| Линкольн Сити
Харрогейт Таун
|1 : 2
| Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
|1 : 1 9 : 8
| Солфорд Сити
Донкастер Роверс
|0 : 2
| Бромли
Уимблдон
|1 : 2
| Престон Норт Энд
Сандерленд
|2 : 0
| Норвич Сити
Стивенидж
|4 : 3
| Колчестер Юнайтед
Рединг
|2 : 2 4 : 3
| Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
|5 : 0
| Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 2
| Бристоль Сити
Ковентри Сити
|0 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
|2 : 0
| Суонси Сити
Гиллингем
|3 : 1
| Кардифф Сити
Бристоль Роверс
|2 : 0
| Портсмут
Миллуолл
|0 : 1
| Хаддерсфилд Таун
Моркам
|3 : 0
| Барроу
Порт Вейл
|3 : 2
| Уолсолл
Эксетер Сити
|1 : 1 4 : 3
| Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
|3 : 0
| Бёртон Альбион
Блэкпул
|0 : 4
| Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
|2 : 1
| Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Кроули Таун
Суиндон Таун
|4 : 2
| Дерби Каунти
Честерфилд
|2 : 1
| Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
|3 : 3 4 : 3
| Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
|1 : 1 5 : 4
| Уиган Атлетик
Барнсли
|1 : 1 2 : 4
| Шеффилд Юнайтед
Рексем
|4 : 2
| Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 2
| Плимут Аргайл
Челтнем Таун
|3 : 0
| Лидс Юнайтед
Мидлсбро
|0 : 3
2-й раунд
| Мидлсбро
Сток Сити
|0 : 5
| Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
|1 : 1 4 : 1
| Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
|4 : 0
| Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
|0 : 5
| Уотфорд
Плимут Аргайл
|2 : 0
| Миллуолл
Лейтон Ориент
|0 : 1
| Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
|1 : 0
| Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 5
| Блэкберн Роверс
Блэкпул
|1 : 2
| Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
|0 : 2
| Барроу
Дерби Каунти
|0 : 0 3 : 2
| Эвертон
Донкастер Роверс
|3 : 0
| Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
|3 : 2
| Лестер Сити
Транмир Роверс
|4 : 0
| Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
|2 : 1
| Барнсли
Шеффилд Юнайтед
|1 : 0
| Бирмингем Сити
Фулхэм
|0 : 2
| Кристал Пэлас
Норвич Сити
|4 : 0
| Вулверхэмптон
Бёрнли
|2 : 0
| Уимблдон
Ипсвич Таун
|2 : 2 4 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
|1 : 0
| Суонси Сити
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Кардифф Сити
Саутгемптон
|3 : 5
| Колчестер Юнайтед
Брентфорд
|0 : 1
| Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 1 3 : 4
1/16 финала
| Сток Сити
Флитвуд Таун
|1 : 1 2 : 1
| Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
|1 : 2
| Престон Норт Энд
Фулхэм
|1 : 1 16 : 15
| Эвертон
Саутгемптон
|1 : 1 5 : 6
| Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
|0 : 1
| Брентфорд
Лейтон Ориент
|3 : 1
| Манчестер Юнайтед
Барнсли
|7 : 0
| Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
|3 : 2
| Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 2
| Уолсолл
Лестер Сити
|0 : 0 0 : 3
| Манчестер Сити
Уотфорд
|2 : 1
| Челси
Барроу
|5 : 0
| Уиком Уондерерс
Астон Вилла
|1 : 2
| Арсенал
Болтон Уондерерс
|5 : 1
| Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
|5 : 1
| Ньюкасл Юнайтед
Уимблдон
|1 : 0
1/8 финала
| Саутгемптон
Сток Сити
|3 : 2
| Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 1 5 : 4
| Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
|2 : 3
| Астон Вилла
Кристал Пэлас
|1 : 2
| Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
|5 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Челси
|2 : 0
| Престон Норт Энд
Арсенал
|0 : 3
| Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
|2 : 1
1/4 финала
| Арсенал
Кристал Пэлас
|3 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
|3 : 1
| Саутгемптон
Ливерпуль
|1 : 2
| Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
|4 : 3
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
|07.01
|05.02
|Команда
|1
|2
| Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
|08.01
|06.02