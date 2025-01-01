Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 09 Января прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
09 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити, которое состоится 09 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|4 : 1
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 1
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 3
|02.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 1
|15.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 2
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|1 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|0 : 2
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 1
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|1 : 2
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
| Тамуэрт
Хаддерсфилд Таун
|1 : 0
| Ноттс Каунти
Альфретон Таун
|5 : 1
| Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
|4 : 4 4 : 5
| Стивенидж
Гайзли
|1 : 1 5 : 4
| Гримсби Таун
Уилдстон
|0 : 1
| Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
|3 : 1 ДВ
| Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
|3 : 0
| Рединг
Флитвуд Таун
|2 : 0
| Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
|1 : 2
| Эксетер Сити
Барнет
|5 : 3
| Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
|1 : 0
| Уолсолл
Болтон Уондерерс
|2 : 1
| Порт Вейл
Барнсли
|1 : 3
| Рочдейл
Бромли
|3 : 4
| Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
|3 : 1
| Уэртинг
Моркам
|0 : 2
| Уиком Уондерерс
Йорк Сити
|3 : 2
| Барроу
Донкастер Роверс
|0 : 1
| Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
|1 : 3
| Брэкли Таун
Брейнтри Таун
|0 : 0 5 : 4
| Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
|0 : 2
| Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
|1 : 4
| Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
|2 : 4
| Уокинг
Кембридж Юнайтед
|0 : 1
| Гиллингем
Блэкпул
|0 : 2
| Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
|3 : 4 ДВ
| Честерфилд
Хоршем
|3 : 1
| Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
|1 : 2 ДВ
| Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
|0 : 1
| Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
|2 : 1 ДВ
| Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
|0 : 2 ДВ
| Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
|2 : 1 ДВ
| Солфорд Сити
Шрусбери Таун
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
|1 : 2 ДВ
| Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
|0 : 2
| Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
|2 : 2 1 : 3
| Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
|0 : 4
| Харрогейт Таун
Рексем
|1 : 0
| Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
|0 : 4
2-й раунд
| Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
|1 : 0
| Уилдстон
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
|1 : 2 ДВ
| Солфорд Сити
Челтнем Таун
|2 : 0
| Барнсли
Бристоль Роверс
|0 : 0 3 : 4
| Моркам
Брэдфорд Сити
|1 : 0
| Уолсолл
Чарльтон Атлетик
|0 : 4
| Эксетер Сити
Честерфилд
|2 : 0
| Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
|2 : 2 4 : 1
| Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
|2 : 1 ДВ
| Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
|4 : 3
| Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
|3 : 1
| Кроули Таун
Линкольн Сити
|3 : 4
| Стивенидж
Мэнсфилд Таун
|0 : 1
| Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
|1 : 2
| Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
|1 : 2 ДВ
| Блэкпул
Бирмингем Сити
|1 : 2
| Бёртон Альбион
Тамуэрт
|1 : 1 3 : 4
| Рединг
Харборо Таун
|5 : 3 ДВ
| Солихалл Мурс
Бромли
|1 : 2
3-й раунд
| Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
|09.01
| Фулхэм
Уотфорд
|09.01
| Эвертон
Питерборо Юнайтед
|09.01
| Уиком Уондерерс
Портсмут
|10.01
| Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
|10.01
| Мидлсбро
Блэкберн Роверс
|11.01
| Бристоль Сити
Вулверхэмптон
|11.01
| Бирмингем Сити
Линкольн Сити
|11.01
| Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
|11.01
| Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
|11.01
| Ноттингем Форест
Лутон Таун
|11.01
| Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
|11.01
| Сандерленд
Сток Сити
|11.01
| Брентфорд
Плимут Аргайл
|11.01
| Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
|11.01
| Рединг
Бёрнли
|11.01
| Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
|11.01
| Борнмут
Вест Бромвич Альбион
|11.01
| Челси
Моркам
|11.01
| Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
|11.01
| Манчестер Сити
Солфорд Сити
|11.01
| Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
|11.01
| Лейтон Ориент
Дерби Каунти
|11.01
| Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
|11.01
| Халл Сити
Донкастер Роверс
|12.01
| Тамуэрт
Тоттенхэм Хотспур
|12.01
| Арсенал
Манчестер Юнайтед
|12.01
| Ньюкасл Юнайтед
Бромли
|12.01
| Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
|12.01
| Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
|12.01
| Саутгемптон
Суонси Сити
|12.01
| Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
|13.01