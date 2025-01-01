Боруссия Д - Байер 10 Января прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
10 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Байер, которое состоится 10 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|пз
|Эмре Джан
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|27
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|19
|пз
|Нейтан Телла
|10
|пз
|Флориан Вирц
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 5
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 3
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|15
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Майнц
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|15
|25
|7
|Вердер
|15
|25
|8
|Боруссия М
|15
|24
|9
|Фрайбург
|15
|24
|10
|Штутгарт
|15
|23
|11
|Вольфсбург
|15
|21
|12
|Унион
|15
|17
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|15
|14
|15
|Хоффенхайм
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|15
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|15
|6