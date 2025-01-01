04:49 ()
Свернуть список

Боруссия Д - Байер 10 Января прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
10 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Боруссия Д
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Байер, которое состоится 10 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Байер
Леверкузен
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
8 Германия пз Феликс Нмеча
10 Германия пз Юлиан Брандт
23 Германия пз Эмре Джан
14 Германия нп Максимилиан Байер
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
27 Германия нп Карим Адейеми
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
19 Нигерия пз Нейтан Телла
10 Германия пз Флориан Вирц
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Турция Нури Шахин
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Боруссия Д1 : 1Байер
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Байер1 : 1Боруссия Д
29.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Байер0 : 2Боруссия Д
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д1 : 0Байер
06.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия Д2 : 5Байер
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Байер3 : 4Боруссия Д
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия Д3 : 1Байер
19.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Байер2 : 1Боруссия Д
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Байер4 : 3Боруссия Д
14.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Боруссия Д4 : 0Байер
22.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 3Боруссия Д
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Боруссия Д1 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 3
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 1 : 1Боруссия Д
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Боруссия Д1 : 1
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Байер5 : 1
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 0 : 2Байер
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Байер1 : 0
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Байер2 : 1
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 0 : 1Байер
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1532
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1527
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1527
5
Лига Европы
Майнц1525
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1525
7 Вердер1525
8 Боруссия М1524
9 Фрайбург1524
10 Штутгарт1523
11 Вольфсбург1521
12 Унион1517
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1514
15 Хоффенхайм1514
16
Стыковая зона
Хайденхайм1510
17
Зона вылета
Хольштайн158
18
Зона вылета
Бохум156

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close