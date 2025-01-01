Севилья - Валенсия 11 Января прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
11 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Валенсия, которое состоится 11 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Альваро Фернандес
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|27
|пз
|Станис Идумбо-Музамбо
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|16
|пз
|Диего Лопес
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|10
|пз
|Андре Алмейда
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Рубен Бараха
|Карлос Корберан
История личных встреч
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 2
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|07.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|13.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|18
|25
|8
|Жирона
|18
|25
|9
|Бетис
|18
|25
|10
|Осасуна
|18
|25
|11
|Сельта
|18
|24
|12
|Лас-Пальмас
|18
|22
|13
|Севилья
|18
|22
|14
|Райо Вальекано
|18
|22
|15
|Леганес
|18
|18
|16
|Алавес
|18
|17
|17
|Хетафе
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|18
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|18
|12