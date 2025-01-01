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Севилья - Валенсия 11 Января прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
11 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Севилья
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Валенсия, которое состоится 11 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Валенсия
Валенсия
1ИспанияврАльваро Фернандес
26ИспаниязщХуанлу Санчес
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщКике Салас
11БельгияпзДоди Лукебакио
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
27БельгияпзСтанис Идумбо-Музамбо
7ИспаниянпИсаак Ромеро
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
15ИспаниязщСесар Таррега
3ИспаниязщКристьян Москера
24ИспаниязщЯрек Гонсёровски
16ИспанияпзДиего Лопес
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
10ПортугалияпзАндре Алмейда
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияРубен Бараха
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
17.02.2024Испания - Примера25-й турВаленсия0 : 0Севилья
11.08.2023Испания - Примера1-й турСевилья1 : 2Валенсия
16.04.2023Испания - Примера29-й турВаленсия0 : 2Севилья
18.10.2022Испания - Примера10-й турСевилья1 : 1Валенсия
19.01.2022Испания - Примера21-й турВаленсия1 : 1Севилья
22.09.2021Испания - Примера6-й турСевилья3 : 1Валенсия
12.05.2021Испания - Примера36-й турСевилья1 : 0Валенсия
27.01.2021Кубок Испании1/8 финалаСевилья3 : 0Валенсия
22.12.2020Испания - Примера15-й турВаленсия0 : 1Севилья
19.07.2020Испания - Примера38-й турСевилья1 : 0Валенсия
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала4 : 1Севилья
22.12.2024Испания — Примера18-й тур4 : 2Севилья
14.12.2024Испания — Примера17-й турСевилья1 : 0
08.12.2024Испания — Примера16-й тур4 : 3Севилья
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 3Севилья
07.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 2Валенсия
03.01.2025Испания — Примера12-й турВаленсия1 : 2
22.12.2024Испания — Примера18-й турВаленсия2 : 2
18.12.2024Испания — Примера13-й тур1 : 1Валенсия
13.12.2024Испания — Примера17-й тур1 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
2
Лига чемпионов
Атлетико М1841
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1830
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1825
8 Жирона1825
9 Бетис1825
10 Осасуна1825
11 Сельта1824
12 Лас-Пальмас1822
13 Севилья1822
14 Райо Вальекано1822
15 Леганес1818
16 Алавес1817
17 Хетафе1816
18
Зона вылета
Эспаньол1815
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1812

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