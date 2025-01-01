Алавес - Жирона 11 Января прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
11 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Жирона, которое состоится 11 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Хесус Овоно
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|24
|пз
|Жоан Жордан
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Карлос Мартин
|17
|нп
|Кике
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|9
|нп
|Абель Руис
|20
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Мичел Санчес
История личных встреч
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|12.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|04.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 3
|16.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|1 : 0
|14.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|20.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|3 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 0 4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|18
|25
|8
|Жирона
|18
|25
|9
|Бетис
|18
|25
|10
|Осасуна
|18
|25
|11
|Сельта
|18
|24
|12
|Лас-Пальмас
|18
|22
|13
|Севилья
|18
|22
|14
|Райо Вальекано
|18
|22
|15
|Леганес
|18
|18
|16
|Алавес
|18
|17
|17
|Хетафе
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|18
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|18
|12