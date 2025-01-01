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Алавес - Жирона 11 Января прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
11 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Алавес
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Жирона, которое состоится 11 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Жирона
Жирона
13Экваториальная ГвинеяврХесус Овоно
14АргентиназщНауэль Тенаглия
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
5МароккозщАбделькадир Абкар
22МализщМусса Диарра
24ИспанияпзЖоан Жордан
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
15ИспаниянпКарлос Мартин
17Испаниянп Кике
13АргентинаврПауло Гассанига
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
4ИспаниязщАрнау Мартинес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
14ИспанияпзОриоль Ромеу
6НидерландыпзДонни ван де Бек
9ИспаниянпАбель Руис
20ИспаниянпБрайан Хиль
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
10.05.2024Испания - Примера35-й турАлавес2 : 2Жирона
18.12.2023Испания - Примера17-й турЖирона3 : 0Алавес
18.05.2019Испания - Примера38-й турАлавес2 : 1Жирона
12.01.2019Испания - Примера19-й турЖирона1 : 1Алавес
05.12.2018Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчЖирона2 : 1Алавес
31.10.2018Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчАлавес2 : 2Жирона
19.04.2018Испания - Примера33-й турАлавес1 : 2Жирона
04.12.2017Испания - Примера14-й турЖирона2 : 3Алавес
16.04.2016Испания - СегундаСегунда. 34-й турЖирона1 : 0Алавес
14.11.2015Испания - СегундаСегунда. 13-й турАлавес1 : 0Жирона
22.12.2024Испания — Примера18-й тур2 : 2Алавес
15.12.2024Испания — Примера17-й турАлавес1 : 1
08.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 2Алавес
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 2 4 : 2Алавес
30.11.2024Испания — Примера15-й турАлавес1 : 1
20.12.2024Испания — Примера18-й турЖирона3 : 0
14.12.2024Испания — Примера17-й тур2 : 1Жирона
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турЖирона0 : 1
07.12.2024Испания — Примера16-й турЖирона0 : 3
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд0 : 0 4 : 3Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
2
Лига чемпионов
Атлетико М1841
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1830
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1825
8 Жирона1825
9 Бетис1825
10 Осасуна1825
11 Сельта1824
12 Лас-Пальмас1822
13 Севилья1822
14 Райо Вальекано1822
15 Леганес1818
16 Алавес1817
17 Хетафе1816
18
Зона вылета
Эспаньол1815
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1812

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