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Брест - Лион 11 Января прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
11 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Брест
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лион, которое состоится 11 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
22МализщМассадио Айдара
45ФранцияпзМахди Камара
8ФранцияпзЮго Маньетти
9МалипзКамори Думбия
17СенегалнпАбдалла Сима
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
10ФранциянпРомен дель Кастильо
23БразилияврЛукас Перри
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
31СербияпзНеманья Матич
37ГанапзЭрнест Нуама
8ФранцияпзКорентин Толиссо
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
18ФранциянпРайан Шерки
11БельгиянпМалик Фофана
10ФранциянпАлександр Ляказетт
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
14.04.2024Франция - Лига 129-й турЛион4 : 3Брест
23.09.2023Франция - Лига 16-й турБрест1 : 0Лион
01.02.2023Франция - Лига 121-й турЛион0 : 0Брест
28.12.2022Франция - Лига 116-й турБрест2 : 4Лион
20.04.2022Франция - Лига 133-й турБрест2 : 1Лион
07.08.2021Франция - Лига 11-й турЛион1 : 1Брест
19.02.2021Франция - Лига 126-й турБрест2 : 3Лион
16.12.2020Франция - Лига 115-й турЛион2 : 2Брест
08.01.2020Франция - Кубок лиги1/4 финалаЛион3 : 1Брест
25.09.2019Франция - Лига 17-й турБрест2 : 2Лион
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур2 : 0Брест
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 1Брест
15.12.2024Франция — Лига 115-й турБрест4 : 1
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБрест1 : 0
06.12.2024Франция — Лига 114-й тур3 : 1Брест
04.01.2025Франция — Лига 116-й турЛион1 : 0
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 2Лион
15.12.2024Франция — Лига 115-й тур3 : 1Лион
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турЛион3 : 2
07.12.2024Франция — Лига 114-й тур0 : 3Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1633
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1628
5
Лига Европы
Лион1628
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1624
8 Тулуза1624
9 Осер1621
10 Страсбург1620
11 Реймс1620
12 Брест1619
13 Ренн1617
14 Анже1616
15 Сент-Этьен1616
16
Стыковая зона
Нант1615
17
Зона вылета
Гавр1612
18
Зона вылета
Монпелье169

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