Брест - Лион 11 Января прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
11 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лион, которое состоится 11 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Камори Думбия
|17
|нп
|Абдалла Сима
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|31
|пз
|Неманья Матич
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|18
|нп
|Райан Шерки
|11
|нп
|Малик Фофана
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Пьер Саж
История личных встреч
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|07.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|16
|24
|8
|Тулуза
|16
|24
|9
|Осер
|16
|21
|10
|Страсбург
|16
|20
|11
|Реймс
|16
|20
|12
|Брест
|16
|19
|13
|Ренн
|16
|17
|14
|Анже
|16
|16
|15
|Сент-Этьен
|16
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Гавр
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9