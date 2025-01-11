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Реймс - Ницца 11 Января прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
11 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Реймс
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ницца, которое состоится 11 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Ницца
Ницца
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
2КениязщДжозеф Окуму
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
23ПортугалияпзАурелиу Бута
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
10МальтапзТедди Теума
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
17ЯпониянпКэито Накамура
1ПольшаврМарцин Булка
92ФранциязщЖонатан Клосс
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
26ФранциязщМельвен Бар
22ФранцияпзТангай Н'Домбеле
24ФранцияпзГаэтан Лаборде
6АлжирпзХишем Будауи
29ФранциянпЭванн Гессан
19ФранциянпБадредин Буанани
10ФранциянпСофьян Диоп
Главные тренеры
СловенияЛука Элснер
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
07.04.2024Франция - Лига 128-й турРеймс0 : 0Ницца
10.12.2023Франция - Лига 115-й турНицца2 : 1Реймс
18.02.2023Франция - Лига 124-й турНицца0 : 0Реймс
15.01.2023Франция - Лига 119-й турРеймс0 : 0Ницца
21.05.2022Франция - Лига 138-й турРеймс2 : 3Ницца
08.08.2021Франция - Лига 11-й турНицца0 : 0Реймс
11.04.2021Франция - Лига 132-й турНицца0 : 0Реймс
06.12.2020Франция - Лига 113-й турРеймс0 : 0Ницца
05.02.2020Франция - Лига 123-й турРеймс1 : 1Ницца
03.11.2019Франция - Лига 112-й турНицца2 : 0Реймс
04.01.2025Франция — Лига 116-й тур3 : 1Реймс
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 3Реймс
14.12.2024Франция — Лига 115-й турРеймс0 : 0
08.12.2024Франция — Лига 114-й тур0 : 0Реймс
29.11.2024Франция — Лига 113-й турРеймс0 : 2
03.01.2025Франция — Лига 116-й турНицца3 : 2
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 1 3 : 5Ницца
15.12.2024Франция — Лига 115-й тур2 : 2Ницца
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур2 : 1Ницца
07.12.2024Франция — Лига 114-й турНицца2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1633
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1628
5
Лига Европы
Лион1628
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1624
8 Тулуза1624
9 Осер1621
10 Страсбург1620
11 Реймс1620
12 Брест1619
13 Ренн1617
14 Анже1616
15 Сент-Этьен1616
16
Стыковая зона
Нант1615
17
Зона вылета
Гавр1612
18
Зона вылета
Монпелье169

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