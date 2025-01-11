Реймс - Ницца 11 Января прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
11 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ницца, которое состоится 11 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Ницца
Ницца
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|10
|пз
|Тедди Теума
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
|1
|вр
|Марцин Булка
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|6
|пз
|Хишем Будауи
|29
|нп
|Эванн Гессан
|19
|нп
|Бадредин Буанани
|10
|нп
|Софьян Диоп
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Франк Эз
История личных встреч
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|18.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|03.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 3
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 5
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|16
|24
|8
|Тулуза
|16
|24
|9
|Осер
|16
|21
|10
|Страсбург
|16
|20
|11
|Реймс
|16
|20
|12
|Брест
|16
|19
|13
|Ренн
|16
|17
|14
|Анже
|16
|16
|15
|Сент-Этьен
|16
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Гавр
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9