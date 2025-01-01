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Милан - Кальяри 11 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
11 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Милан
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кальяри, которое состоится 11 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Кальяри
Кальяри
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
23АнглиязщФикайо Томори
28ГерманиязщМалик Тшау
19ФранциязщТео Эрнандес
80СШАпзЮнус Муса
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
10ПортугалиянпРафаэл Леау
7ИспаниянпАльваро Мората
25ИталияврЭлия Каприле
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
28ИталиязщГабриэле Цаппа
23ПольшазщМатеуш Ветеска
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
29КонгопзЭнтони Макумбу
19ИталияпзНадир Цортеа
10ИталияпзНиколас Виола
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияСержиу Консейсау
ПортугалияСержиу Консейсау
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
09.11.2024Италия — Серия А12-й турКальяри3 : 3Милан
11.05.2024Италия - Серия А36-й турМилан5 : 1Кальяри
02.01.2024Кубок Италии1/8 финалаМилан4 : 1Кальяри
27.09.2023Италия - Серия А6-й турКальяри1 : 3Милан
19.03.2022Италия - Серия А30-й турКальяри0 : 1Милан
29.08.2021Италия - Серия А2-й турМилан4 : 1Кальяри
16.05.2021Италия - Серия А37-й турМилан0 : 0Кальяри
18.01.2021Италия - Серия А18-й турКальяри0 : 2Милан
01.08.2020Италия - Серия А38-й турМилан3 : 0Кальяри
11.01.2020Италия - Серия А19-й турКальяри0 : 2Милан
06.01.2025Суперкубок ИталииФинал2 : 3Милан
03.01.2025Суперкубок Италии1/2 финала1 : 2Милан
29.12.2024Италия — Серия А18-й турМилан1 : 1
20.12.2024Италия — Серия А17-й тур0 : 1Милан
15.12.2024Италия — Серия А16-й турМилан0 : 0
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур1 : 2Кальяри
28.12.2024Италия — Серия А18-й турКальяри0 : 3
22.12.2024Италия — Серия А17-й тур2 : 1Кальяри
17.12.2024Кубок Италии1/8 финала4 : 0Кальяри
14.12.2024Италия — Серия А16-й турКальяри0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1935
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1925
10 Рома1923
11 Торино1921
12 Дженоа1920
13 Эмполи1920
14 Верона1919
15 Парма1919
16 Комо1818
17 Лечче1917
18
Зона вылета
Кальяри1917
19
Зона вылета
Венеция1914
20
Зона вылета
Монца1910

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