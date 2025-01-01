Милан - Кальяри 11 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
11 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кальяри, которое состоится 11 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Кальяри
Кальяри
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
|25
|вр
|Элия Каприле
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|23
|зщ
|Матеуш Ветеска
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|19
|пз
|Надир Цортеа
|10
|пз
|Николас Виола
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Сержиу Консейсау
|Сержиу Консейсау
|Давиде Никола
История личных встреч
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|02.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|18.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|19
|25
|10
|Рома
|19
|23
|11
|Торино
|19
|21
|12
|Дженоа
|19
|20
|13
|Эмполи
|19
|20
|14
|Верона
|19
|19
|15
|Парма
|19
|19
|16
|Комо
|18
|18
|17
|Лечче
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10