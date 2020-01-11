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Торино - Ювентус 11 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
11 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Торино
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Ювентус, которое состоится 11 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Ювентус
Турин
32СербияврВаня Милинкович-Савич
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
13ЧилизщГильермо Марипан
27КосовозщМергим Войвода
20АвстриязщВалентино Лацаро
10ХорватияпзНикола Влашич
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
24ХорватияпзБорна Соса
18ШотландиянпЧе Адамс
7ФранциянпЯнн Карамо
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
37ИталиязщНиколо Савона
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранциязщПьер Калюлю
16СШАпзУэстон Маккенни
26БразилияпзДуглас Луис
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
8НидерландыпзТён Копмейнерс
51БельгияпзСамюэль Мбангула
10ТурциянпКенан Йылдыз
11АргентинанпНиколас Гонсалес
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
09.11.2024Италия — Серия А12-й турЮвентус2 : 0Торино
13.04.2024Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0Ювентус
07.10.2023Италия - Серия А8-й турЮвентус2 : 0Торино
28.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турЮвентус4 : 2Торино
15.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турТорино0 : 1Ювентус
18.02.2022Италия - Серия А26-й турЮвентус1 : 1Торино
02.10.2021Италия - Серия А7-й турТорино0 : 1Ювентус
03.04.2021Италия - Серия А29-й турТорино2 : 2Ювентус
05.12.2020Италия - Серия А10-й турЮвентус2 : 1Торино
04.07.2020Италия - Серия А30-й турЮвентус4 : 1Торино
05.01.2025Италия — Серия А19-й турТорино0 : 0
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 2Торино
21.12.2024Италия — Серия А17-й турТорино0 : 2
13.12.2024Италия — Серия А16-й тур0 : 1Торино
07.12.2024Италия — Серия А15-й тур0 : 0Торино
03.01.2025Суперкубок Италии1/2 финалаЮвентус1 : 2
29.12.2024Италия — Серия А18-й турЮвентус2 : 2
22.12.2024Италия — Серия А17-й тур1 : 2Ювентус
17.12.2024Кубок Италии1/8 финалаЮвентус4 : 0
14.12.2024Италия — Серия А16-й турЮвентус2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Серии A: «Торино» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1935
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1925
10 Рома1923
11 Торино1921
12 Дженоа1920
13 Эмполи1920
14 Верона1919
15 Парма1919
16 Комо1818
17 Лечче1917
18
Зона вылета
Кальяри1917
19
Зона вылета
Венеция1914
20
Зона вылета
Монца1910

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