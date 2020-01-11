Торино - Ювентус 11 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
11 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Ювентус, которое состоится 11 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Ювентус
Турин
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|24
|пз
|Борна Соса
|18
|нп
|Че Адамс
|7
|нп
|Янн Карамо
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|26
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|51
|пз
|Самюэль Мбангула
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|11
|нп
|Николас Гонсалес
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|28.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|4 : 2
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 1
|18.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Серии A: «Торино» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|19
|25
|10
|Рома
|19
|23
|11
|Торино
|19
|21
|12
|Дженоа
|19
|20
|13
|Эмполи
|19
|20
|14
|Верона
|19
|19
|15
|Парма
|19
|19
|16
|Комо
|18
|18
|17
|Лечче
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10