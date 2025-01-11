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Эмполи - Лечче 11 Января прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
11 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Эмполи
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Лечче, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Лечче
Лечче
23КолумбияврДевис Васкес
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
93МароккопзЮссеф Мале
8АнглияпзФаустино Анджорин
5ИталияпзАльберто Грасси
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
30ИталияврВладимиро Фальконе
19ФранциязщГаби Жан
6ИталиязщФедерико Баскиротто
12ФранциязщФредерик Жильбер
13ДаниязщПатрик Доргу
29МалипзЛассана Кулибали
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
14ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
37ШвецияпзЙеспер Карлссон
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9ЧерногориянпНикола Крстович
Главные тренеры
ИталияРоберто Д'Аверса
ИталияМарко Джампаоло
История личных встреч
08.11.2024Италия — Серия А12-й турЛечче1 : 1Эмполи
13.04.2024Италия - Серия А32-й турЛечче1 : 0Эмполи
11.12.2023Италия - Серия А15-й турЭмполи1 : 1Лечче
03.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турЭмполи1 : 0Лечче
28.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турЛечче1 : 1Эмполи
10.05.2021Италия - Серия BСерия B. 38-й турЭмполи2 : 1Лечче
24.01.2021Италия - Серия BСерия B. 19-й турЛечче2 : 2Эмполи
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур1 : 1Эмполи
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЭмполи1 : 2
22.12.2024Италия — Серия А17-й тур3 : 2Эмполи
13.12.2024Италия — Серия А16-й турЭмполи0 : 1
08.12.2024Италия — Серия А15-й тур1 : 4Эмполи
05.01.2025Италия — Серия А19-й турЛечче0 : 0
30.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 0Лечче
21.12.2024Италия — Серия А17-й турЛечче1 : 2
15.12.2024Италия — Серия А16-й турЛечче2 : 1
07.12.2024Италия — Серия А15-й тур4 : 1Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1935
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1925
10 Рома1923
11 Торино1921
12 Дженоа1920
13 Эмполи1920
14 Верона1919
15 Парма1919
16 Комо1818
17 Лечче1917
18
Зона вылета
Кальяри1917
19
Зона вылета
Венеция1914
20
Зона вылета
Монца1910

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