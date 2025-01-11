Эмполи - Лечче 11 Января прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
11 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Лечче, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Лечче
Лечче
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|93
|пз
|Юссеф Мале
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|19
|зщ
|Габи Жан
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|37
|пз
|Йеспер Карлссон
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 1
|10.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|2 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|2 : 2
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|19
|25
|10
|Рома
|19
|23
|11
|Торино
|19
|21
|12
|Дженоа
|19
|20
|13
|Эмполи
|19
|20
|14
|Верона
|19
|19
|15
|Парма
|19
|19
|16
|Комо
|18
|18
|17
|Лечче
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10