Удинезе - Аталанта 11 Января прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
11 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Аталанта, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Аталанта
Бергамо
|90
|вр
|Рэзван Сава
|28
|зщ
|Умар Соле
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|7
|пз
|Алексис Санчес
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|10
|нп
|Флорьян Товен
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 2
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 6
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|20.01.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|19
|25
|10
|Рома
|19
|23
|11
|Торино
|19
|21
|12
|Дженоа
|19
|20
|13
|Эмполи
|19
|20
|14
|Верона
|19
|19
|15
|Парма
|19
|19
|16
|Комо
|18
|18
|17
|Лечче
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10