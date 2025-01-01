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Удинезе - Аталанта 11 Января прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
11 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Удинезе
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Аталанта, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Аталанта
Бергамо
90РумынияврРэзван Сава
28ФранциязщУмар Соле
31ДаниязщТомас Кристенсен
29СловениязщЯка Бийол
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
33ЗимбабвезщДжордан Земура
7ЧилипзАлексис Санчес
8СловенияпзСанди Ловрич
25ШвецияпзЙеспер Карлстрём
5АргентинапзМартин Пайеро
10ФранциянпФлорьян Товен
29ИталияврМарко Карнезекки
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
19АлбаниязщБерат Джимсити
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
22ИталияпзМаттео Руджери
24СербияпзЛазар Самарджич
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
10.11.2024Италия — Серия А12-й турАталанта2 : 1Удинезе
27.01.2024Италия - Серия А22-й турАталанта2 : 0Удинезе
12.11.2023Италия - Серия А12-й турУдинезе1 : 1Аталанта
04.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турАталанта0 : 0Удинезе
09.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турУдинезе2 : 2Аталанта
09.01.2022Италия - Серия А21-й турУдинезе2 : 6Аталанта
24.10.2021Италия - Серия А9-й турАталанта1 : 1Удинезе
03.04.2021Италия - Серия А29-й турАталанта3 : 2Удинезе
20.01.2021Италия - Серия А10-й турУдинезе1 : 1Аталанта
28.06.2020Италия - Серия А28-й турУдинезе2 : 3Аталанта
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 0Удинезе
29.12.2024Италия — Серия А18-й турУдинезе2 : 2
23.12.2024Италия — Серия А17-й тур1 : 2Удинезе
19.12.2024Кубок Италии1/8 финала2 : 0Удинезе
14.12.2024Италия — Серия А16-й турУдинезе1 : 3
02.01.2025Суперкубок Италии1/2 финала2 : 0Аталанта
28.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 1Аталанта
22.12.2024Италия — Серия А17-й турАталанта3 : 2
18.12.2024Кубок Италии1/8 финалаАталанта6 : 1
14.12.2024Италия — Серия А16-й тур0 : 1Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1935
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1925
10 Рома1923
11 Торино1921
12 Дженоа1920
13 Эмполи1920
14 Верона1919
15 Парма1919
16 Комо1818
17 Лечче1917
18
Зона вылета
Кальяри1917
19
Зона вылета
Венеция1914
20
Зона вылета
Монца1910

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