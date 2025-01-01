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Хайденхайм - Унион 11 Января прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
11 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Хайденхайм
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Унион, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Унион
Берлин
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
39ГерманияпзНиклас Дорш
3ГерманияпзЯн Шёппнер
10ГерманияпзПауль Ваннер
8БразилияпзЛео Шенца
17АвстрияпзМатиас Хонсак
12ГрузиянпБуду Зивзивадзе
37ГерманияврАлександер Шволов
2ГерманиязщКевин Фогт
5НидерландызщДанило Дуки
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
15ГерманиязщТом Роте
13ВенгрияпзАндраш Шефер
36ГерманияпзАлёша Кемляйн
24ДанияпзРоберт Сков
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турУнион2 : 2Хайденхайм
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХайденхайм1 : 0Унион
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаУнион2 : 0Хайденхайм
15.03.2019Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм2 : 1Унион
07.10.2018Германия - Вторая Бундеслига9-й турУнион1 : 1Хайденхайм
21.04.2018Германия - Вторая Бундеслига31-й турУнион1 : 1Хайденхайм
18.11.2017Германия - Вторая Бундеслига14-й турХайденхайм4 : 3Унион
14.05.2017Германия - Вторая Бундеслига33-й турУнион0 : 1Хайденхайм
09.12.2016Германия - Вторая Бундеслига16-й турХайденхайм3 : 0Унион
17.04.2016Германия - Вторая Бундеслига30-й турУнион1 : 0Хайденхайм
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур2 : 0Хайденхайм
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турХайденхайм1 : 1
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турХайденхайм1 : 3
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур3 : 1Хайденхайм
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур4 : 2Хайденхайм
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур4 : 1Унион
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турУнион1 : 2 Т
06.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур3 : 2Унион
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1532
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1527
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1527
5
Лига Европы
Майнц1525
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1525
7 Вердер1525
8 Боруссия М1524
9 Фрайбург1524
10 Штутгарт1523
11 Вольфсбург1521
12 Унион1516
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1514
15 Хоффенхайм1514
16
Стыковая зона
Хайденхайм1510
17
Зона вылета
Хольштайн158
18
Зона вылета
Бохум158

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