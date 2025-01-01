Хайденхайм - Унион 11 Января прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
11 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Унион, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Унион
Берлин
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|39
|пз
|Никлас Дорш
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
|37
|вр
|Александер Шволов
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|5
|зщ
|Данило Дуки
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|15
|зщ
|Том Роте
|13
|пз
|Андраш Шефер
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|24
|пз
|Роберт Сков
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|15.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|07.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 3
|14.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|09.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|17.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2 Т
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|15
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Майнц
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|15
|25
|7
|Вердер
|15
|25
|8
|Боруссия М
|15
|24
|9
|Фрайбург
|15
|24
|10
|Штутгарт
|15
|23
|11
|Вольфсбург
|15
|21
|12
|Унион
|15
|16
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|15
|14
|15
|Хоффенхайм
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|15
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|15
|8