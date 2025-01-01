Хоффенхайм - Вольфсбург 11 Января прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
11 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вольфсбург, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|35
|зщ
|Артур Шавес
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|22
|зщ
|Александер Прасс
|16
|зщ
|Антон Стах
|7
|пз
|Том Бишоф
|18
|пз
|Диади Самассеку
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|14
|нп
|Гифт Орбан
|1
|вр
|Камиль Грабара
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Ильцер
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|04.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|08.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|15
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Майнц
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|15
|25
|7
|Вердер
|15
|25
|8
|Боруссия М
|15
|24
|9
|Фрайбург
|15
|24
|10
|Штутгарт
|15
|23
|11
|Вольфсбург
|15
|21
|12
|Унион
|15
|16
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|15
|14
|15
|Хоффенхайм
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|15
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|15
|8