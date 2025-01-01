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Хоффенхайм - Вольфсбург 11 Января прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
11 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Хоффенхайм
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вольфсбург, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврОливер Бауман
15ФранциязщВалентен Жендрей
35БразилиязщАртур Шавес
34ФранциязщСтэнли Нсоки
22АвстриязщАлександер Прасс
16ГерманиязщАнтон Стах
7ГерманияпзТом Бишоф
18МалипзДиади Самассеку
27ХорватияпзАндрей Крамарич
23ЧехиянпАдам Гложек
14НигериянпГифт Орбан
1ПольшаврКамиль Грабара
21ДаниязщЙоаким Мехле
2ГерманиязщКилиан Фишер
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
24ГерманияпзБенце Дардаи
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
11ПортугалиянпТьягу Томаш
9АлжирнпМохамед Амура
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
АвстрияКристиан Ильцер
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаВольфсбург3 : 0Хоффенхайм
04.02.2024Германия - Бундеслига20-й турВольфсбург2 : 2Хоффенхайм
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турХоффенхайм3 : 1Вольфсбург
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турВольфсбург2 : 1Хоффенхайм
12.11.2022Германия - Бундеслига15-й турХоффенхайм1 : 2Вольфсбург
19.02.2022Германия - Бундеслига23-й турВольфсбург1 : 2Хоффенхайм
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм3 : 1Вольфсбург
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1Вольфсбург
08.11.2020Германия - Бундеслига7-й турВольфсбург2 : 1Хоффенхайм
15.02.2020Германия - Бундеслига22-й турХоффенхайм2 : 3Вольфсбург
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турХоффенхайм1 : 2
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 1Хоффенхайм
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турХоффенхайм0 : 0
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й турХоффенхайм1 : 1
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаВольфсбург3 : 0Хоффенхайм
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й турВольфсбург1 : 3
13.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур3 : 2Вольфсбург
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й турВольфсбург4 : 3
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаВольфсбург3 : 0Хоффенхайм
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 5Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1532
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1527
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1527
5
Лига Европы
Майнц1525
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1525
7 Вердер1525
8 Боруссия М1524
9 Фрайбург1524
10 Штутгарт1523
11 Вольфсбург1521
12 Унион1516
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1514
15 Хоффенхайм1514
16
Стыковая зона
Хайденхайм1510
17
Зона вылета
Хольштайн158
18
Зона вылета
Бохум158

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