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Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей 11 Января прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
11 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 11 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турКовентри Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
06.02.2024Кубок Англии1/16 финала. 0-й матчКовентри Сити4 : 1Шеффилд Уэнсдей
26.01.2024Кубок Англии1/16 финала. 4-й матчШеффилд Уэнсдей1 : 1Ковентри Сити
20.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Ковентри Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКовентри Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
27.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКовентри Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0Ковентри Сити
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й тур2 : 1Ковентри Сити
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур1 : 1Ковентри Сити
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турКовентри Сити0 : 0
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турКовентри Сити4 : 0
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур4 : 1Ковентри Сити
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турШеффилд Уэнсдей2 : 2
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турШеффилд Уэнсдей4 : 2
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур3 : 1Шеффилд Уэнсдей
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур3 : 3Шеффилд Уэнсдей
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турШеффилд Уэнсдей2 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуэрт
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Ноттс Каунти
Альфретон Таун
5 : 1
Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
4 : 4 4 : 5
Стивенидж
Гайзли
1 : 1 5 : 4
Гримсби Таун
Уилдстон
0 : 1
Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 1 ДВ
Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
3 : 0
Рединг
Флитвуд Таун
2 : 0
Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
1 : 2
Эксетер Сити
Барнет
5 : 3
Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
1 : 0
Уолсолл
Болтон Уондерерс
2 : 1
Порт Вейл
Барнсли
1 : 3
Рочдейл
Бромли
3 : 4
Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
3 : 1
Уэртинг
Моркам
0 : 2
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
3 : 2
Барроу
Донкастер Роверс
0 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
1 : 3
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
0 : 0 5 : 4
Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
1 : 4
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
2 : 4
Уокинг
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Гиллингем
Блэкпул
0 : 2
Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 4 ДВ
Честерфилд
Хоршем
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1 : 2 ДВ
Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
2 : 1 ДВ
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
0 : 2 ДВ
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
2 : 1 ДВ
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
1 : 2 ДВ
Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
0 : 2
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
0 : 1
Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
2 : 2 1 : 3
Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
0 : 4
Харрогейт Таун
Рексем
1 : 0
Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
0 : 4
2-й раунд
Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
1 : 0
Уилдстон
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
1 : 2 ДВ
Солфорд Сити
Челтнем Таун
2 : 0
Барнсли
Бристоль Роверс
0 : 0 3 : 4
Моркам
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 4
Эксетер Сити
Честерфилд
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
2 : 2 4 : 1
Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
2 : 1 ДВ
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
4 : 3
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
3 : 1
Кроули Таун
Линкольн Сити
3 : 4
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Блэкпул
Бирмингем Сити
1 : 2
Бёртон Альбион
Тамуэрт
1 : 1 3 : 4
Рединг
Харборо Таун
5 : 3 ДВ
Солихалл Мурс
Бромли
1 : 2
3-й раунд
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
0 : 1
Фулхэм
Уотфорд
4 : 1
Эвертон
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Уиком Уондерерс
Портсмут
10.01
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
10.01
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
11.01
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
11.01
Бирмингем Сити
Линкольн Сити
11.01
Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
11.01
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
11.01
Ноттингем Форест
Лутон Таун
11.01
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
11.01
Сандерленд
Сток Сити
11.01
Брентфорд
Плимут Аргайл
11.01
Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
11.01
Рединг
Бёрнли
11.01
Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
11.01
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
11.01
Челси
Моркам
11.01
Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
11.01
Манчестер Сити
Солфорд Сити
11.01
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
11.01
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
11.01
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
11.01
Халл Сити
Донкастер Роверс
12.01
Тамуэрт
Тоттенхэм Хотспур
12.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
12.01
Ньюкасл Юнайтед
Бромли
12.01
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
12.01
Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
12.01
Саутгемптон
Суонси Сити
12.01
Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
13.01

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