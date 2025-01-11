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Аякс - Валвейк 11 Января прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
11 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Аякс
Валвейк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Валвейк, которое состоится 11 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Валвейк
Валвейк
22НидерландыврРемко Пасвер
3ДаниязщАнтон Гоэи
24ИталиязщДаниэле Ругани
15НидерландызщЮри Бас
2НидерландызщДевайн Ренш
4НидерландызщЙоррел Хато
18НидерландыпзДави Классен
8НидерландыпзКеннет Тейлор
6АнглияпзДжордан Хендерсон
25НидерландынпВаут Вегорст
10АнглиянпЧуба Акпом
13НидерландыврДжоуи Кистинг
17КюрасаозщРошон ван Эйма
4НидерландызщЛиам ван Гелдерен
34НидерландызщЛюк Ваутерс
33БельгияпзФайссал Аль-Мазиани
6НидерландыпзЯссин Укили
24НидерландыпзГодфрид Румерату
52НидерландыпзМохаммед Ихаттарен
18НидерландынпСилвестер ван дер Ватер
19НидерландынпРихонелл Маргарет
9ПольшанпОскар Завада
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
НидерландыХенк Фразер
История личных встреч
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турВалвейк0 : 2Аякс
21.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турАякс4 : 1Валвейк
06.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турВалвейк2 : 3Аякс
12.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАякс3 : 1Валвейк
22.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турВалвейк1 : 4Аякс
06.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАякс3 : 2Валвейк
21.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турВалвейк0 : 5Аякс
11.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турВалвейк0 : 1Аякс
20.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турАякс3 : 0Валвейк
08.08.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиАякс6 : 1Валвейк
22.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур0 : 2Аякс
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаАякс2 : 0
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турАякс3 : 0
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турАякс1 : 3
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур2 : 1Аякс
20.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й турВалвейк1 : 1
17.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаВалвейк4 : 1
14.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур3 : 2Валвейк
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турВалвейк2 : 3
29.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 1Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1745
2
Лига чемпионов
Аякс1739
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1736
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1735
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1725
9 Виллем II1722
10 НАК Бреда1722
11 Херенвен1721
12 НЕК Неймеген1717
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1712
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

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