Аякс - Валвейк 11 Января прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
11 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Валвейк, которое состоится 11 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Валвейк
Валвейк
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|15
|зщ
|Юри Бас
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|10
|нп
|Чуба Акпом
|13
|вр
|Джоуи Кистинг
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|6
|пз
|Яссин Укили
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|18
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Оскар Завада
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Хенк Фразер
История личных встреч
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|4 : 1
|06.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 3
|12.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 4
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 2
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 5
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|08.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 2
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|4 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|29.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|45
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|17
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|17
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|17
|25
|9
|Виллем II
|17
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|22
|11
|Херенвен
|17
|21
|12
|НЕК Неймеген
|17
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7