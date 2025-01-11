Лас-Пальмас - Хетафе 12 Января прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
12 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Хетафе, которое состоится 12 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|4
|зщ
|Хуан Беррокаль
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Крисантус Уче
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|29
|нп
|Коба да Коста
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|06.05.2018
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|20.12.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|02.03.2016
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 0
|18.10.2015
|Испания - Примера
|8-й тур
|4 : 0
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 0 0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Жирона
|19
|28
|8
|Райо Вальекано
|19
|25
|9
|Бетис
|19
|25
|10
|Реал Сосьедад
|18
|25
|11
|Осасуна
|18
|25
|12
|Сельта
|19
|24
|13
|Лас-Пальмас
|18
|22
|14
|Севилья
|18
|22
|15
|Леганес
|18
|18
|16
|Алавес
|19
|17
|17
|Хетафе
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|18
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|18
|12