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Лас-Пальмас - Хетафе 12 Января прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
12 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Лас-Пальмас
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Хетафе, которое состоится 12 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Хетафе
Хетафе
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
4 Испания зщ Алекс Суарес
28 Испания зщ Хуанма Эрсог
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Испания зщ Мика Мармоль
23 Испания зщ Алекс Муньос
29 Португалия пз Дариу Эсугу
20 Испания пз Кирьян Родригес
10 Испания пз Альберто Молейро
19 Испания нп Сандро Рамирес
37 Португалия нп Фабиу Силва
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
4 Испания зщ Хуан Беррокаль
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
5 Испания пз Луис Милья
6 Нигерия пз Крисантус Уче
17 Испания нп Карлес Сайоль
29 Испания нп Коба да Коста
10 Турция нп Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
Испания Луис Мигель Каррион
Испания Диего Пенас Мартинес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Хетафе3 : 3Лас-Пальмас
01.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Лас-Пальмас2 : 0Хетафе
06.05.2018 Испания - Примера 36-й тур Лас-Пальмас0 : 1Хетафе
20.12.2017 Испания - Примера 17-й тур Хетафе2 : 0Лас-Пальмас
02.03.2016 Испания - Примера 27-й тур Лас-Пальмас4 : 0Хетафе
18.10.2015 Испания - Примера 8-й тур Хетафе4 : 0Лас-Пальмас
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 4 : 0Лас-Пальмас
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Лас-Пальмас1 : 0
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 0 : 0Лас-Пальмас
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Лас-Пальмас2 : 1
03.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2Лас-Пальмас
03.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 1 ДВХетафе
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Хетафе0 : 1
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 1 : 0Хетафе
09.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Хетафе1 : 0
05.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 0 0 : 3Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
2
Лига чемпионов
Атлетико М1841
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1830
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Жирона1928
8 Райо Вальекано1925
9 Бетис1925
10 Реал Сосьедад1825
11 Осасуна1825
12 Сельта1924
13 Лас-Пальмас1822
14 Севилья1822
15 Леганес1818
16 Алавес1917
17 Хетафе1816
18
Зона вылета
Вальядолид1915
19
Зона вылета
Эспаньол1815
20
Зона вылета
Валенсия1812

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