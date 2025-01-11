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Атлетико М - Осасуна 12 Января прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
12 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Атлетико М
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 12 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
13 Словения вр Ян Облак
16 Аргентина зщ Науэль Молина
24 Испания зщ Робен Ле Норман
15 Франция зщ Клеман Лангле
21 Испания зщ Хавьер Галан
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
8 Испания пз Пабло Барриос
4 Англия пз Конор Галлахер
22 Аргентина нп Джулиано Симеоне
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
23 Испания пз Абель Бретонес
14 Испания пз Рубен Гарсия
6 Испания пз Лукас Торро
7 Испания пз Хон Монкайола
10 Испания пз Аймар Орос
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Висенте Морено
История личных встреч
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М1 : 4Осасуна
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Осасуна0 : 2Атлетико М
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М3 : 0Осасуна
29.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Осасуна0 : 1Атлетико М
19.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Осасуна0 : 3Атлетико М
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Атлетико М1 : 0Осасуна
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1Осасуна
31.10.2020 Испания - Примера 8-й тур Осасуна1 : 3Атлетико М
17.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Осасуна0 : 5Атлетико М
14.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Атлетико М2 : 0Осасуна
04.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 1Атлетико М
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 1 : 2Атлетико М
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Атлетико М1 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Атлетико М3 : 1
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Атлетико М4 : 3
04.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 2Осасуна
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Осасуна1 : 2
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 0 : 0Осасуна
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Осасуна2 : 2
05.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 3Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
2
Лига чемпионов
Атлетико М1841
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1830
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Жирона1928
8 Райо Вальекано1925
9 Бетис1925
10 Реал Сосьедад1825
11 Осасуна1825
12 Сельта1924
13 Лас-Пальмас1822
14 Севилья1822
15 Леганес1818
16 Алавес1917
17 Хетафе1816
18
Зона вылета
Вальядолид1915
19
Зона вылета
Эспаньол1815
20
Зона вылета
Валенсия1812

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