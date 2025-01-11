Атлетико М - Осасуна 12 Января прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
12 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 12 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Висенте Морено
История личных встреч
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 3
|17.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 5
|14.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Жирона
|19
|28
|8
|Райо Вальекано
|19
|25
|9
|Бетис
|19
|25
|10
|Реал Сосьедад
|18
|25
|11
|Осасуна
|18
|25
|12
|Сельта
|19
|24
|13
|Лас-Пальмас
|18
|22
|14
|Севилья
|18
|22
|15
|Леганес
|18
|18
|16
|Алавес
|19
|17
|17
|Хетафе
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|18
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|18
|12