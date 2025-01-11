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Тулуза - Страсбург 12 Января прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
12 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Тулуза
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Страсбург, которое состоится 12 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Страсбург
Страсбург
50ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
29ФранциязщДжейди Канво
17ЧилизщГабриэль Суасо
7МароккозщЗакария Абухляль
15НорвегияпзАрон Дённум
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
10ФранцияпзЯнн Гбоу
13НорвегиянпДжошуа Кинг
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщМамаду Сарр
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
26ФранцияпзДилан Баква
19ФранцияпзХабиб Диарра
8БразилияпзАндрей Сантос
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
40МартиниканпЖереми Себа
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
07.04.2024Франция - Лига 128-й турТулуза0 : 0Страсбург
27.08.2023Франция - Лига 13-й турСтрасбург2 : 0Тулуза
29.01.2023Франция - Лига 120-й турСтрасбург1 : 2Тулуза
23.10.2022Франция - Лига 112-й турТулуза2 : 2Страсбург
05.02.2020Франция - Лига 123-й турТулуза0 : 1Страсбург
07.12.2019Франция - Лига 117-й турСтрасбург4 : 2Тулуза
13.01.2019Франция - Лига 120-й турТулуза1 : 2Страсбург
03.11.2018Франция - Лига 112-й турСтрасбург1 : 1Тулуза
17.03.2018Франция - Лига 130-й турТулуза2 : 2Страсбург
16.12.2017Франция - Лига 118-й турСтрасбург2 : 1Тулуза
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур0 : 1Тулуза
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 0 2 : 4Тулуза
13.12.2024Франция — Лига 115-й турТулуза2 : 1
07.12.2024Франция — Лига 114-й тур2 : 0Тулуза
01.12.2024Франция — Лига 113-й турТулуза2 : 0
05.01.2025Франция — Лига 116-й турСтрасбург3 : 1
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 3Страсбург
15.12.2024Франция — Лига 115-й тур0 : 3Страсбург
08.12.2024Франция — Лига 114-й турСтрасбург0 : 0
30.11.2024Франция — Лига 113-й тур3 : 1Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1633
3
Лига чемпионов
Монако1731
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1729
5
Лига Европы
Лион1728
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1624
8 Тулуза1624
9 Осер1722
10 Брест1722
11 Страсбург1620
12 Реймс1620
13 Ренн1617
14 Нант1716
15 Анже1616
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1616
17
Зона вылета
Гавр1612
18
Зона вылета
Монпелье169

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