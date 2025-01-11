Тулуза - Страсбург 12 Января прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
12 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Страсбург, которое состоится 12 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Страсбург
Страсбург
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|29
|зщ
|Джейди Канво
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|26
|пз
|Дилан Баква
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|8
|пз
|Андрей Сантос
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|40
|нп
|Жереми Себа
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 2
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|03.11.2018
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|16.12.2017
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 2 : 4
|13.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|17
|31
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|16
|24
|8
|Тулуза
|16
|24
|9
|Осер
|17
|22
|10
|Брест
|17
|22
|11
|Страсбург
|16
|20
|12
|Реймс
|16
|20
|13
|Ренн
|16
|17
|14
|Нант
|17
|16
|15
|Анже
|16
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9