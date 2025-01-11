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Наполи - Верона 12 Января прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
12 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Наполи
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Верона, которое состоится 12 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Верона
Верона
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
7БразилияпзДавид Нерес
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
1ИталияврЛоренцо Монтипо
27ПольшазщПавел Давидович
42ИталиязщДиего Коппола
87ИталиязщДаниэле Гиларди
12ХорватиязщДомагой Брадарич
8СербияпзДарко Лазович
6ФранцияпзРеда Белахьяне
33СловакияпзОндрей Дуда
31СловакиянпТомаш Суслов
11ДаниянпКаспер Тенгстедт
9ШвециянпАмин Сарр
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
18.08.2024Италия — Серия А1-й турВерона3 : 0Наполи
04.02.2024Италия - Серия А23-й турНаполи2 : 1Верона
21.10.2023Италия - Серия А9-й турВерона1 : 3Наполи
15.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турНаполи0 : 0Верона
15.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турВерона2 : 5Наполи
13.03.2022Италия - Серия А29-й турВерона1 : 2Наполи
07.11.2021Италия - Серия А12-й турНаполи1 : 1Верона
23.05.2021Италия - Серия А38-й турНаполи1 : 1Верона
24.01.2021Италия - Серия А19-й турВерона3 : 1Наполи
23.06.2020Италия - Серия А27-й турВерона0 : 2Наполи
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 3Наполи
29.12.2024Италия — Серия А18-й турНаполи1 : 0
21.12.2024Италия — Серия А17-й тур1 : 2Наполи
14.12.2024Италия — Серия А16-й тур1 : 3Наполи
08.12.2024Италия — Серия А15-й турНаполи0 : 1
04.01.2025Италия — Серия А19-й турВерона0 : 0
30.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 3Верона
20.12.2024Италия — Серия А17-й турВерона0 : 1
15.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 3Верона
08.12.2024Италия — Серия А15-й турВерона1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1942
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе2026
10 Рома1923
11 Торино1921
12 Лечче2020
13 Дженоа1920
14 Эмполи2020
15 Комо1919
16 Верона1919
17 Парма1919
18
Зона вылета
Кальяри1917
19
Зона вылета
Венеция1914
20
Зона вылета
Монца1910

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