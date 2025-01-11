Наполи - Верона 12 Января прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
12 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Верона, которое состоится 12 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Верона
Верона
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|8
|пз
|Дарко Лазович
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|9
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|0 : 0
|15.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|2 : 5
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 1
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|19
|23
|11
|Торино
|19
|21
|12
|Лечче
|20
|20
|13
|Дженоа
|19
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|19
|19
|16
|Верона
|19
|19
|17
|Парма
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10