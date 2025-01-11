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Халл Сити - Донкастер Роверс 12 Января прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
12 Января 2025 года в 15:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Халл Сити
Донкастер Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Донкастер Роверс, которое состоится 12 Января 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Донкастер Роверс
Донкастер
Главные тренеры
ИспанияРубен Селльес
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундХалл Сити1 : 2Донкастер Роверс
20.02.2021Англия - Первая лигаПервая лига. 30-й турДонкастер Роверс3 : 3Халл Сити
02.12.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 15-й турХалл Сити2 : 1Донкастер Роверс
22.08.2017Англия - Кубок лиги2-й раундДонкастер Роверс2 : 0Халл Сити
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турХалл Сити3 : 3
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турХалл Сити0 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 1Халл Сити
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур1 : 0Халл Сити
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турХалл Сити2 : 1
01.12.2024Кубок Англии2-й раунд1 : 2 ДВДонкастер Роверс
02.11.2024Кубок Англии1-й раунд0 : 1Донкастер Роверс
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд3 : 0Донкастер Роверс
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд0 : 2Донкастер Роверс
02.12.2023Кубок Англии2-й раунд2 : 1Донкастер Роверс
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуэрт
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Ноттс Каунти
Альфретон Таун
5 : 1
Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
4 : 4 4 : 5
Стивенидж
Гайзли
1 : 1 5 : 4
Гримсби Таун
Уилдстон
0 : 1
Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 1 ДВ
Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
3 : 0
Рединг
Флитвуд Таун
2 : 0
Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
1 : 2
Эксетер Сити
Барнет
5 : 3
Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
1 : 0
Уолсолл
Болтон Уондерерс
2 : 1
Порт Вейл
Барнсли
1 : 3
Рочдейл
Бромли
3 : 4
Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
3 : 1
Уэртинг
Моркам
0 : 2
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
3 : 2
Барроу
Донкастер Роверс
0 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
1 : 3
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
0 : 0 5 : 4
Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
1 : 4
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
2 : 4
Уокинг
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Гиллингем
Блэкпул
0 : 2
Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 4 ДВ
Честерфилд
Хоршем
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1 : 2 ДВ
Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
2 : 1 ДВ
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
0 : 2 ДВ
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
2 : 1 ДВ
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
1 : 2 ДВ
Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
0 : 2
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
0 : 1
Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
2 : 2 1 : 3
Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
0 : 4
Харрогейт Таун
Рексем
1 : 0
Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
0 : 4
2-й раунд
Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
1 : 0
Уилдстон
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
1 : 2 ДВ
Солфорд Сити
Челтнем Таун
2 : 0
Барнсли
Бристоль Роверс
0 : 0 3 : 4
Моркам
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 4
Эксетер Сити
Честерфилд
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
2 : 2 4 : 1
Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
2 : 1 ДВ
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
4 : 3
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
3 : 1
Кроули Таун
Линкольн Сити
3 : 4
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Блэкпул
Бирмингем Сити
1 : 2
Бёртон Альбион
Тамуэрт
1 : 1 3 : 4
Рединг
Харборо Таун
5 : 3 ДВ
Солихалл Мурс
Бромли
1 : 2
3-й раунд
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
0 : 1
Фулхэм
Уотфорд
4 : 1
Эвертон
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Уиком Уондерерс
Портсмут
2 : 0
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
2 : 1
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
0 : 1
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
1 : 2
Бирмингем Сити
Линкольн Сити
2 : 1
Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
4 : 0
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
6 : 2
Ноттингем Форест
Лутон Таун
2 : 0
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
Сток Сити
1 : 2 ДВ
Брентфорд
Плимут Аргайл
0 : 1
Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 4
Рединг
Бёрнли
1 : 3 ДВ
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
5 : 1
Челси
Моркам
5 : 0
Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
11.01
Манчестер Сити
Солфорд Сити
11.01
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
11.01
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
11.01
Халл Сити
Донкастер Роверс
12.01
Тамуэрт
Тоттенхэм Хотспур
12.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
12.01
Ньюкасл Юнайтед
Бромли
12.01
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
12.01
Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
12.01
Саутгемптон
Суонси Сити
12.01
Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
13.01
Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
14.01
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
14.01

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