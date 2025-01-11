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Саутгемптон - Суонси Сити 12 Января прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
12 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Саутгемптон
Суонси Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Суонси Сити, которое состоится 12 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
20.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турСуонси Сити1 : 3Саутгемптон
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турСаутгемптон5 : 0Суонси Сити
08.01.2022Кубок Англии1/32 финалаСуонси Сити2 : 3 ДВСаутгемптон
08.05.2018Англия - Премьер-лига31-й турСуонси Сити0 : 1Саутгемптон
12.08.2017Англия - Премьер-лига1-й турСаутгемптон0 : 0Суонси Сити
31.01.2017Англия - Премьер-лига23-й турСуонси Сити2 : 1Саутгемптон
18.09.2016Англия - Премьер-лига5-й турСаутгемптон1 : 0Суонси Сити
13.02.2016Англия - Премьер-лига26-й турСуонси Сити0 : 1Саутгемптон
26.09.2015Англия - Премьер-лига7-й турСаутгемптон3 : 1Суонси Сити
01.02.2015Англия - Премьер-лига23-й турСаутгемптон0 : 1Суонси Сити
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турСаутгемптон0 : 5
29.12.2024Англия — Премьер-лига19-й тур2 : 1Саутгемптон
26.12.2024Англия — Премьер-лига18-й турСаутгемптон0 : 1
22.12.2024Англия — Премьер-лига17-й тур0 : 0Саутгемптон
18.12.2024Англия — Кубок лиги1/4 финалаСаутгемптон1 : 2
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турСуонси Сити1 : 1
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур4 : 0Суонси Сити
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турСуонси Сити2 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турСуонси Сити3 : 0
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 1Суонси Сити
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуэрт
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Ноттс Каунти
Альфретон Таун
5 : 1
Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
4 : 4 4 : 5
Стивенидж
Гайзли
1 : 1 5 : 4
Гримсби Таун
Уилдстон
0 : 1
Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 1 ДВ
Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
3 : 0
Рединг
Флитвуд Таун
2 : 0
Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
1 : 2
Эксетер Сити
Барнет
5 : 3
Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
1 : 0
Уолсолл
Болтон Уондерерс
2 : 1
Порт Вейл
Барнсли
1 : 3
Рочдейл
Бромли
3 : 4
Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
3 : 1
Уэртинг
Моркам
0 : 2
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
3 : 2
Барроу
Донкастер Роверс
0 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
1 : 3
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
0 : 0 5 : 4
Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
1 : 4
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
2 : 4
Уокинг
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Гиллингем
Блэкпул
0 : 2
Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 4 ДВ
Честерфилд
Хоршем
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1 : 2 ДВ
Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
2 : 1 ДВ
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
0 : 2 ДВ
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
2 : 1 ДВ
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
1 : 2 ДВ
Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
0 : 2
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
0 : 1
Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
2 : 2 1 : 3
Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
0 : 4
Харрогейт Таун
Рексем
1 : 0
Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
0 : 4
2-й раунд
Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
1 : 0
Уилдстон
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
1 : 2 ДВ
Солфорд Сити
Челтнем Таун
2 : 0
Барнсли
Бристоль Роверс
0 : 0 3 : 4
Моркам
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 4
Эксетер Сити
Честерфилд
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
2 : 2 4 : 1
Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
2 : 1 ДВ
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
4 : 3
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
3 : 1
Кроули Таун
Линкольн Сити
3 : 4
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Блэкпул
Бирмингем Сити
1 : 2
Бёртон Альбион
Тамуэрт
1 : 1 3 : 4
Рединг
Харборо Таун
5 : 3 ДВ
Солихалл Мурс
Бромли
1 : 2
3-й раунд
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
0 : 1
Фулхэм
Уотфорд
4 : 1
Эвертон
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Уиком Уондерерс
Портсмут
2 : 0
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
2 : 1
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
0 : 1
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
1 : 2
Бирмингем Сити
Линкольн Сити
2 : 1
Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
4 : 0
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
6 : 2
Ноттингем Форест
Лутон Таун
2 : 0
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
Сток Сити
1 : 2 ДВ
Брентфорд
Плимут Аргайл
0 : 1
Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 4
Рединг
Бёрнли
1 : 3 ДВ
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
5 : 1
Челси
Моркам
5 : 0
Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
11.01
Манчестер Сити
Солфорд Сити
11.01
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
11.01
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
11.01
Халл Сити
Донкастер Роверс
12.01
Тамуэрт
Тоттенхэм Хотспур
12.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
12.01
Ньюкасл Юнайтед
Бромли
12.01
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
12.01
Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
12.01
Саутгемптон
Суонси Сити
12.01
Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
13.01
Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
14.01
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
14.01

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