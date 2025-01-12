Челси - Борнмут 14 Января прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Борнмут, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|7
|нп
|Педру Нету
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
|42
|вр
|Марк Траверс
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|11
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Антуан Семеньо
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Андони Ираола
История личных встреч
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|19.12.2018
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|5 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|5 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|20
|30
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6