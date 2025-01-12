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Челси - Борнмут 14 Января прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Челси
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Борнмут, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Борнмут
Борнмут
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
34 Англия зщ Джош Ачимпонг
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
7 Португалия нп Педру Нету
19 Англия нп Джейдон Санчо
15 Сенегал нп Николас Джексон
42 Ирландия вр Марк Траверс
23 Англия зщ Джеймс Хилл
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
4 Англия пз Льюис Кук
12 США пз Тайлер Адамс
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Гана нп Антуан Семеньо
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Испания Андони Ираола
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Борнмут0 : 1Челси
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 1Борнмут
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0Челси
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут1 : 3Челси
27.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси2 : 0Борнмут
27.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Борнмут1 : 2Челси
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2Челси
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси0 : 1Борнмут
30.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Борнмут4 : 0Челси
19.12.2018 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси1 : 0Борнмут
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Челси5 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Челси
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 0Челси
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Челси
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Борнмут5 : 1
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Борнмут1 : 0
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Борнмут
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Борнмут0 : 0
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 3Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1946
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2040
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2030
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Манчестер Юнайтед2023
14 Вест Хэм Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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