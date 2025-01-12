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Аталанта - Ювентус 14 Января прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
14 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Аталанта
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
29 Италия вр Марко Карнезекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
8 Хорватия пз Марио Пашалич
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
11 Нигерия нп Адемола Лукман
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
37 Италия зщ Николо Савона
4 Италия зщ Федерико Гатти
15 Франция зщ Пьер Калюлю
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
10 Турция нп Кенан Йылдыз
22 США нп Тимоти Веа
11 Аргентина нп Николас Гонсалес
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
15.05.2024 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 1Ювентус
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус2 : 2Аталанта
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0Ювентус
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Аталанта0 : 2Ювентус
22.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Ювентус3 : 3Аталанта
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
27.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Ювентус0 : 1Аталанта
14.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1Аталанта
19.05.2021 Кубок Италии Финал Аталанта1 : 2Ювентус
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Аталанта1 : 0Ювентус
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 0 : 0Аталанта
02.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 2 : 0Аталанта
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Аталанта
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Аталанта3 : 2
18.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта6 : 1
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Ювентус
03.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Ювентус1 : 2
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Ювентус2 : 2
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Ювентус
17.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Серии A: «Аталанта» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1843
3
Лига чемпионов
Аталанта1942
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус1933
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1829
8 Милан1828
9 Удинезе2026
10 Рома2024
11 Дженоа2023
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо1919
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца1910

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