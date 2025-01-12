Аталанта - Ювентус 14 Января прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
14 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|11
|нп
|Адемола Лукман
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|22
|нп
|Тимоти Веа
|11
|нп
|Николас Гонсалес
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|3 : 3
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|19.05.2021
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Серии A: «Аталанта» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|43
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|19
|42
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|19
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|18
|29
|8
|Милан
|18
|28
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|20
|24
|11
|Дженоа
|20
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|19
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10