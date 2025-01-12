Вольфсбург - Боруссия М 14 Января прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия М, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
|39
|нп
|Патрик Виммер
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Майнц
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Штутгарт
|16
|26
|8
|Боруссия Д
|16
|25
|9
|Вердер
|16
|25
|10
|Вольфсбург
|16
|24
|11
|Боруссия М
|16
|24
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|16
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|16
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8