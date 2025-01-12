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Вольфсбург - Боруссия М 14 Января прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Вольфсбург
Боруссия М

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия М, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
31 Германия пз Янник Герардт
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
23 Дания нп Йонас Винд
9 Алжир нп Мохамед Амура
39 Австрия нп Патрик Виммер
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
3 Япония зщ Коу Итакура
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
26 Германия зщ Лукас Ульрих
16 Германия пз Филипп Зандер
27 Германия пз Рокко Райц
8 Германия пз Юлиан Вайгль
14 Франция пз Алассан Плеа
25 Германия нп Робин Хак
11 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
07.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Вольфсбург1 : 3Боруссия М
05.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия М1 : 0 ДВВольфсбург
10.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия М4 : 0Вольфсбург
09.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия М2 : 0Вольфсбург
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Вольфсбург2 : 2Боруссия М
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Боруссия М2 : 2Вольфсбург
02.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Вольфсбург1 : 3Боруссия М
14.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Вольфсбург0 : 0Боруссия М
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Боруссия М1 : 1Вольфсбург
16.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия М3 : 0Вольфсбург
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Вольфсбург
22.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Вольфсбург1 : 3
13.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 3 : 2Вольфсбург
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Вольфсбург4 : 3
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Вольфсбург3 : 0
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Боруссия М0 : 1
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 2Боруссия М
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Боруссия М4 : 1
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия М1 : 1
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 3 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1639
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1630
5
Лига Европы
Майнц1628
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Штутгарт1626
8 Боруссия Д1625
9 Вердер1625
10 Вольфсбург1624
11 Боруссия М1624
12 Унион1616
13 Аугсбург1616
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн168
18
Зона вылета
Бохум168

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