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АЗ Алкмар - Аякс 14 Января прямая трансляция

14 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/8. 1-й тур
АЗ Алкмар
Аякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Аякс, которое состоится 14 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/8. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур АЗ Алкмар2 : 1Аякс
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар2 : 0Аякс
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс1 : 2АЗ Алкмар
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0АЗ Алкмар
18.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар2 : 1Аякс
08.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар2 : 2Аякс
03.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар0 : 2Аякс
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс1 : 2АЗ Алкмар
25.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс2 : 0АЗ Алкмар
31.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур АЗ Алкмар0 : 3Аякс
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 2АЗ Алкмар
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур АЗ Алкмар1 : 0
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала АЗ Алкмар3 : 1
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 2АЗ Алкмар
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Аякс2 : 1
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 0 : 2Аякс
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Аякс2 : 0
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Аякс3 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Аякс1 : 3
Турнирная таблица
1-й раунд
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
4 : 3 ДВ
Спарта Нейкерк
Капелле
5 : 1
Эйсселмервогелс
Херенвен
2 : 3
Колпинг Бойз
Гронинген
1 : 5
Рейнвогелс
Эйндховен
0 : 7
АДО Ден Хааг
Камбюр
1 : 4
Нордвейк
Дордрехт
2 : 1
Де Графсхап
Осс
4 : 1
Эксельсиор
ВВВ-Венло
2 : 1
Де Трефферс
Фортуна
1 : 4
Барендрехт
НАК Бреда
2 : 1
Валвейк
Витесс
3 : 1
МВВ Маастрихт
Ден Босх
2 : 1
Квик Бойс
Алмере Сити
3 : 0
Винтерсвейк
Хераклес
0 : 1
АФК
Блау Гел '38
3 : 1 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
Рода
3 : 1
Генемёйден
Виллем II
2 : 3 ДВ
Эмдейк
Росмален
2 : 1
УСВ Херкулес
Спарта
1 : 6 ДВ
Спакенбург
Катвейк
2 : 4 ДВ
Телстар
Хелмонд Спорт
3 : 0
Конинклейке
Эммен
1 : 0
ДОВО
Волендам
1 : 5
Квик '20
АСВХ
0 : 2
Лиссе
Утрехт
1 : 2
1/16 финала
ПСВ Эйндховен
Конинклейке
8 : 0
Эйндховен
Эксельсиор
1 : 3
Валвейк
Камбюр
4 : 1
Квик Бойс
Фортуна
3 : 1
МВВ Маастрихт
Фейеноорд
1 : 2
Катвейк
Твенте
2 : 3
АФК
Утрехт
0 : 8
АСВХ
Херенвен
0 : 1
Спарта
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 4 : 5
Хераклес
НЕК Неймеген
1 : 0 ДВ
АЗ Алкмар
Гронинген
3 : 1
Нордвейк
Виллем II
2 : 1
Де Графсхап
Спарта Нейкерк
4 : 0
Эмдейк
Барендрехт
1 : 6
Рейнсбургсе Бойз
Волендам
2 : 0
Аякс
Телстар
2 : 0
1/8 финала
АЗ Алкмар
Аякс
14.01
Нордвейк
Барендрехт
14.01
ПСВ Эйндховен
Эксельсиор
14.01
Гоу Эхед Иглс
Твенте
15.01
Валвейк
Утрехт
15.01
Рейнсбургсе Бойз
Фейеноорд
15.01
Де Графсхап
Хераклес
16.01
Квик Бойс
Херенвен
16.01

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