06:57 ()
Свернуть список

Нордвейк - Барендрехт 14 Января прямая трансляция

14 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/8. 1-й тур
Нордвейк
Барендрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нордвейк - Барендрехт, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/8. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нордвейк
Нордвейк
Барендрехт
Барендрехт
История личных встреч
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Нордвейк2 : 1
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Нордвейк2 : 1
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд Нордвейк0 : 1
20.09.2022 Кубок Нидерландов 2-й предварительный раунд 3 : 1Нордвейк
21.09.2021 Кубок Нидерландов 2-й предварительный раунд 2 : 2 4 : 2Нордвейк
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 6Барендрехт
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Барендрехт2 : 1
13.08.2022 Кубок Нидерландов 1-й предварительный раунд 2 : 0Барендрехт
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд 4 : 0Барендрехт
27.10.2021 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3 ДВБарендрехт
Турнирная таблица
1-й раунд
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
4 : 3 ДВ
Спарта Нейкерк
Капелле
5 : 1
Эйсселмервогелс
Херенвен
2 : 3
Колпинг Бойз
Гронинген
1 : 5
Рейнвогелс
Эйндховен
0 : 7
АДО Ден Хааг
Камбюр
1 : 4
Нордвейк
Дордрехт
2 : 1
Де Графсхап
Осс
4 : 1
Эксельсиор
ВВВ-Венло
2 : 1
Де Трефферс
Фортуна
1 : 4
Барендрехт
НАК Бреда
2 : 1
Валвейк
Витесс
3 : 1
МВВ Маастрихт
Ден Босх
2 : 1
Квик Бойс
Алмере Сити
3 : 0
Винтерсвейк
Хераклес
0 : 1
АФК
Блау Гел '38
3 : 1 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
Рода
3 : 1
Генемёйден
Виллем II
2 : 3 ДВ
Эмдейк
Росмален
2 : 1
УСВ Херкулес
Спарта
1 : 6 ДВ
Спакенбург
Катвейк
2 : 4 ДВ
Телстар
Хелмонд Спорт
3 : 0
Конинклейке
Эммен
1 : 0
ДОВО
Волендам
1 : 5
Квик '20
АСВХ
0 : 2
Лиссе
Утрехт
1 : 2
1/16 финала
ПСВ Эйндховен
Конинклейке
8 : 0
Эйндховен
Эксельсиор
1 : 3
Валвейк
Камбюр
4 : 1
Квик Бойс
Фортуна
3 : 1
МВВ Маастрихт
Фейеноорд
1 : 2
Катвейк
Твенте
2 : 3
АФК
Утрехт
0 : 8
АСВХ
Херенвен
0 : 1
Спарта
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 4 : 5
Хераклес
НЕК Неймеген
1 : 0 ДВ
АЗ Алкмар
Гронинген
3 : 1
Нордвейк
Виллем II
2 : 1
Де Графсхап
Спарта Нейкерк
4 : 0
Эмдейк
Барендрехт
1 : 6
Рейнсбургсе Бойз
Волендам
2 : 0
Аякс
Телстар
2 : 0
1/8 финала
АЗ Алкмар
Аякс
14.01
Нордвейк
Барендрехт
14.01
ПСВ Эйндховен
Эксельсиор
14.01
Гоу Эхед Иглс
Твенте
15.01
Валвейк
Утрехт
15.01
Рейнсбургсе Бойз
Фейеноорд
15.01
Де Графсхап
Хераклес
16.01
Квик Бойс
Херенвен
16.01

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close