Лестер Сити - Кристал Пэлас 15 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Кристал Пэлас
Лондон
|41
|вр
|Якуб Столарчик
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|4
|зщ
|Конор Коуди
|3
|зщ
|Ваут Фас
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|18
|нп
|Джордан Айю
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|26.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|28.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0
|03.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|6 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|20
|30
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6