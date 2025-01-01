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Лестер Сити - Кристал Пэлас 15 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Лестер Сити
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Кристал Пэлас
Лондон
41 Польша вр Якуб Столарчик
2 Англия зщ Джеймс Джастин
4 Англия зщ Конор Коуди
3 Бельгия зщ Ваут Фас
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
8 Англия пз Гарри Уинкс
24 Франция пз Бубакари Сумаре
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
18 Гана нп Джордан Айю
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
1 Англия вр Дин Хендерсон
27 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
28 Мали пз Шейк Дукуре
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас2 : 2Лестер Сити
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас2 : 1Лестер Сити
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лестер Сити0 : 0Кристал Пэлас
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лестер Сити2 : 1Кристал Пэлас
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Кристал Пэлас2 : 2Лестер Сити
26.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лестер Сити2 : 1Кристал Пэлас
28.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас1 : 1Лестер Сити
04.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лестер Сити3 : 0Кристал Пэлас
03.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 2Лестер Сити
23.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лестер Сити1 : 4Кристал Пэлас
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Лестер Сити6 : 2
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Лестер Сити
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Лестер Сити0 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 3 : 1Лестер Сити
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити0 : 3
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Кристал Пэлас1 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас1 : 1
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас2 : 1
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Кристал Пэлас
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1946
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2040
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2030
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Манчестер Юнайтед2023
14 Вест Хэм Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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