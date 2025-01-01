Эвертон - Астон Вилла 15 Января прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Астон Вилла, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|8
|пз
|Орель Мангала
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|14
|нп
|Бету
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|44
|пз
|Бубакар Камара
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Унаи Эмери
История личных встреч
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|14.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|09.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|10.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|20
|30
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6