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Эвертон - Астон Вилла 15 Января прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Эвертон
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Астон Вилла, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
1 Англия вр Джордан Пикфорд
18 Англия зщ Эшли Янг
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
8 Бельгия пз Орель Мангала
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
14 Гвинея-Бисау нп Бету
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
44 Франция пз Бубакар Камара
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла3 : 2Эвертон
14.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 0Астон Вилла
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Астон Вилла1 : 2Эвертон
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла4 : 0Эвертон
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Эвертон0 : 2Астон Вилла
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла2 : 1Эвертон
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Эвертон0 : 1Астон Вилла
18.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 0Эвертон
13.05.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла0 : 0Эвертон
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Эвертон1 : 2Астон Вилла
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Эвертон2 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 0Эвертон
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Эвертон0 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Эвертон
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 0
10.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Астон Вилла2 : 1
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Астон Вилла2 : 1
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла2 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 3 : 0Астон Вилла
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1946
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2040
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2030
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Манчестер Юнайтед2023
14 Вест Хэм Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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